У кожної родини є свій улюблений рецепт вареників, але, як кажуть, у досконалості немає меж. 24 Канал пропонує трішки урізноманітнити свій досвід святкування з рецептом порталу "Господинька". Ці вареники пісні, тож чудово смакуватимуть на Святвечір.

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Рецепт традиційних вареників

Час :

: Порцій: 8

Інгредієнти:

– 0,5 літра теплої води;

– 1 чайна ложка цукру;

– 30 грамів живих дріжджів;

– 3 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка солі;

– 800 грамів борошна;

начинка:

– 500 грамів печериць;

– кілограм квашеної капусти;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Гриби нарізаємо шматочками та обсмажуємо на сковорідці. Додаємо капусту та смажимо до її м'якості. Солимо, перчимо та відставляємо охолоджуватися. Робимо опару. Змішуємо теплу воду, цукор, дріжджі та 4 столові ложки борошна. Накриваємо рушником та залишаємо на 20 хвилин у теплому місці. Додаємо до опари олію та сіль, просіюємо борошно, замішуємо тісто та залишаємо під харчовою плівкою на 20 – 30 хвилин у теплому місці. Розкачуємо тісто, за допомогою горнятка робимо кружечки, ліпимо вареники. Варимо в підсоленому окропі, доки вареники не спливуть на поверхню. Подаємо зі смаженою цибулею.

Смачного!

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