У кожної родини є свій улюблений рецепт вареників, але, як кажуть, у досконалості немає меж. 24 Канал пропонує трішки урізноманітнити свій досвід святкування з рецептом порталу "Господинька". Ці вареники пісні, тож чудово смакуватимуть на Святвечір.
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Рецепт традиційних вареників
- Час:
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 0,5 літра теплої води;
– 1 чайна ложка цукру;
– 30 грамів живих дріжджів;
– 3 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка солі;
– 800 грамів борошна;
начинка:
– 500 грамів печериць;
– кілограм квашеної капусти;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Гриби нарізаємо шматочками та обсмажуємо на сковорідці.
- Додаємо капусту та смажимо до її м'якості. Солимо, перчимо та відставляємо охолоджуватися.
- Робимо опару. Змішуємо теплу воду, цукор, дріжджі та 4 столові ложки борошна. Накриваємо рушником та залишаємо на 20 хвилин у теплому місці.
- Додаємо до опари олію та сіль, просіюємо борошно, замішуємо тісто та залишаємо під харчовою плівкою на 20 – 30 хвилин у теплому місці.
- Розкачуємо тісто, за допомогою горнятка робимо кружечки, ліпимо вареники.
- Варимо в підсоленому окропі, доки вареники не спливуть на поверхню.
- Подаємо зі смаженою цибулею.
Смачного!
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