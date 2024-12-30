Соковиті шкварки, пухкі галушки та аромат картоплі створюють особливий настрій. Ця страва – справжня знахідка для новорічного столу, інформує 24 Канал з посилання на YouTube Карпатські шкварки.
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Рецепт коцюрби
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 400 грамів свинячої підчеревини;
– зубки часнику – до смаку;
– 1 лавровий лист;
– сіль – до смаку;
– перець духмяний мелений – до смаку.
Для галушок:
– 400 грамів пшеничного борошна;
– 150 мілілітрів кефіру;
– 2 курячі яйця;
– сіль – до смаку.
Приготування:
- Картоплю почистіть і розріжте на чотири частини. Воду доведіть до кипіння, додайте сіль, лаврове листя та підготовлену картоплю. Варіть на повільному вогні до готовності.
- Для приготування галушок просійте борошно в глибоку миску, влийте кефір або кисле молоко, додайте збиті яйця та сіль. Перемішайте інгредієнти, а потім замісіть тісто. Викладіть його на присипану борошном поверхню, добре вимісіть і залиште "відпочити".
- З готового тіста сформуйте ковбаски та наріжте їх на галушки. Відваріть у підсоленій киплячій воді до готовності.
- Підчеревину наріжте великими шматочками та викладіть на холодну сковорідку. Поставте на середній вогонь і смажте під кришкою, періодично помішуючи. Наприкінці додайте сіль. Готові шкварки перекладіть у миску.
- На тарілку викладіть відварену картоплю, галушки та шкварки. Полийте все гарячим жиром від смаження підчеревини. Зверху натріть свіжий часник і подавайте страву гарячою.
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