Соковиті шкварки, пухкі галушки та аромат картоплі створюють особливий настрій. Ця страва – справжня знахідка для новорічного столу, інформує 24 Канал з посилання на YouTube Карпатські шкварки.

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Рецепт коцюрби

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 400 грамів свинячої підчеревини;

– зубки часнику – до смаку;

– 1 лавровий лист;

– сіль – до смаку;

– перець духмяний мелений – до смаку.

Для галушок:

– 400 грамів пшеничного борошна;

– 150 мілілітрів кефіру;

– 2 курячі яйця;

– сіль – до смаку.

Приготування:

Картоплю почистіть і розріжте на чотири частини. Воду доведіть до кипіння, додайте сіль, лаврове листя та підготовлену картоплю. Варіть на повільному вогні до готовності. Для приготування галушок просійте борошно в глибоку миску, влийте кефір або кисле молоко, додайте збиті яйця та сіль. Перемішайте інгредієнти, а потім замісіть тісто. Викладіть його на присипану борошном поверхню, добре вимісіть і залиште "відпочити". З готового тіста сформуйте ковбаски та наріжте їх на галушки. Відваріть у підсоленій киплячій воді до готовності. Підчеревину наріжте великими шматочками та викладіть на холодну сковорідку. Поставте на середній вогонь і смажте під кришкою, періодично помішуючи. Наприкінці додайте сіль. Готові шкварки перекладіть у миску. На тарілку викладіть відварену картоплю, галушки та шкварки. Полийте все гарячим жиром від смаження підчеревини. Зверху натріть свіжий часник і подавайте страву гарячою.

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