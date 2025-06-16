Манну кашу вважають дієтичним продуктом, тому вона чудово підійде для тих, хто слідкує за фігурою, але водночас хоче смачно почати день та отримати заряд енергії на кілька годин. 24 Канал пропонує скористатися секретами, з якими кашу з радістю будуть їсти і діти, і дорослі. І не забудьте додати улюблену полуницю!

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Секрети приготування смачної манки

Правильна пропорція крупи й рідини

Щоб приготувати ніжну манну кашу, важливо дотримуватися правильного співвідношення: на 1 літр молока беруть близько 6 столових ложок крупи. Якщо ви віддаєте перевагу рідшій консистенції – зменшіть кількість крупи.

Вибір каструлі

Для приготування краще обрати каструлю з товстим дном. Перед тим як налити молоко, сполосніть її холодною водою. Це допоможе уникнути пригорання та прискорить процес приготування.

Постійне помішування

Кашу слід безперервно помішувати вінчиком. Навіть коротка перерва може призвести до утворення грудочок або підгоряння.

Сіль, цукор і масло

Ці інгредієнти – основа смаку молочних каш. Сіль і цукор варто додати ще до того, як молоко закипить. А після завершення приготування обов’язково покладіть трохи вершкового масла, воно надає манці особливої ніжності.

Як зробити густу кашу

Навіть якщо ви зварили рідку кашу, не поспішайте – дайте їй настоятися кілька хвилин. Манка встигне набухнути, а консистенція стане щільнішою. Щоб страва довше залишалась теплою, обгорніть каструлю махровим рушником.

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