"Лазанья без тіста" може звучати скептично, однак перш ніж робити висновки, просто спробуйте цей рецепт. Він легший за класичний варіант, але страва виходить такою ж смачною, соковитою та апетитною.
Цікаво В Україні її також обожнюють: від якої страви не може відмовитися президент Польщі
Рецепт лазаньї без тіста
Час: 1 година
Порцій: 4
Інгредієнт:
– 500 грамів м'ясного фаршу;
– 1 солодкий перець;
– помідори черрі;
– 250 грамів дрібної вермішелі;
– 160 грамів твердого сиру;
– сіль та перець до смаку;
соус:
– 75 грамів вершкового масла;
– 3 столові ложки борошна;
– 750 мілілітрів молока;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Шматочки перцю обсмажуємо на олії, тоді додаємо шматочки помідорів, цукор, сіль та перемішуємо.
- Додаємо фарш і смажимо до готовності, потрібно постійно помішувати.
- Готуємо соус: у каструлі розтоплюємо масло, всипаємо борошно поволі, щоб не було грудочок. Вливаємо молоко та варимо до загустіння, в кінці солимо.
- У форму для запікання вливаємо трішки соусу, додаємо вермішель, викладаємо фарш. Повторюємо шари кілька разів.
- В кінці посипаємо страву тертим сиром.
- Випікаємо 35 хвилин при 200 градусах.
Смачного!
Цей секрет варто знати: з ним смак крабових паличок розкриється на повну.