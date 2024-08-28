"Лазанья без тіста" може звучати скептично, однак перш ніж робити висновки, просто спробуйте цей рецепт. Він легший за класичний варіант, але страва виходить такою ж смачною, соковитою та апетитною.

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Рецепт лазаньї без тіста

Час: 1 година

Порцій: 4

Інгредієнт:

– 500 грамів м'ясного фаршу;

– 1 солодкий перець;

– помідори черрі;

– 250 грамів дрібної вермішелі;

– 160 грамів твердого сиру;

– сіль та перець до смаку;

соус:

– 75 грамів вершкового масла;

– 3 столові ложки борошна;

– 750 мілілітрів молока;

– сіль до смаку.

Приготування:

Шматочки перцю обсмажуємо на олії, тоді додаємо шматочки помідорів, цукор, сіль та перемішуємо. Додаємо фарш і смажимо до готовності, потрібно постійно помішувати. Готуємо соус: у каструлі розтоплюємо масло, всипаємо борошно поволі, щоб не було грудочок. Вливаємо молоко та варимо до загустіння, в кінці солимо. У форму для запікання вливаємо трішки соусу, додаємо вермішель, викладаємо фарш. Повторюємо шари кілька разів. В кінці посипаємо страву тертим сиром. Випікаємо 35 хвилин при 200 градусах.

Смачного!

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