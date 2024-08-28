Крабові палички є справжньою знахідкою для багатьох салатів. В них дуже яскраво виражений смак, але є лайфхак, який дозволить розкрити його ще більше.

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Як розкрити смак крабових паличок

Спочатку крабові палички потрібно розморозити. Проявіть терпіння та дочекайтеся, коли вони позбудуться зайвої вологи.

Після цього їх потрібно почистити та нарізати довільними шматочками. Обирайте розмір, який доцільний для ваших потреб.

Смак, який створює свято / Фото Kwestia smaku

Після цього розігріваємо сковорідку, додаємо зовсім трішки олії та смажимо крабові палички впродовж 2 хвилин. Більше часу не потрібно, секрет – у балансі.

Ось і все! Додавайте цей інгредієнт до ваших страв та будьте певні – його смак розкриється куди глибше, аніж зазвичай.

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