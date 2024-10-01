Відомі кулінари бережуть цей секрет як зіницю ока. Однак все таємне колись стає відомим, а цей лайфхак допомагає господиням отримати особливо насичений смак бульйону, повідомляє портал Pysznosci.

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Який інгредієнт надасть бульйону особливого смаку

Усе, що потрібно зробити – додати в бульйон на початку варіння столову ложку оцту. Цей інгредієнт виділить смак м'яса та кісток, а на кислотність супу він не вплине, адже випарується у процесі варіння.

Усе геніальне – просте / Фото Pixabay

Єдине, на що варто зважити – не весь оцет підійде для бульйону. Краще обрати яблучний, рисовий або спиртовий. І головне – він повинен бути хорошої якості.

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