Яйця – це основа традиційного майонезу, але цього разу ми обійдемося без них. Переживати за саме нічого, адже цей рецепт точно не розчарує, стверджує Ukr.Media.

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Рецепт домашнього майонезу

Час: 10 хвилин

Порцій: 1

Інгредієнти:

– склянка рідини від консервованого горошку;

– чайна ложка гірчиці;

– одна склянка рослинної олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Спочатку потрібно вилити рідину з банки з горошком в блендер, додати сіль, перець і гірчицю. Включаємо блендер і починаємо збивати. Потім поступово додаємо олію. Не варто вливати всю кількість одразу, краще додавати її порціями, продовжуючи збивати. Коли соус набуде потрібної текстури та кольору, можна вимикати блендер.

Смачного!

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