Його можна використовувати у плові, начинці до фаршированих перців, запеченої курки тощо, інформує Shuba. Також булгур можна їсти з маслом на сніданок замість вівсянки.

Буде смачно У цю картоплю можна закохатися: готуємо за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

Як варити булгур

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 грамів булгуру;

– 500 грамів води;

– 30 грамів олії;

– сіль до смаку.

Приготування:

Булгур насипте у каструлю, де він буде варитися, і добре промийте. Потім залийте водою, додайте олію і сіль. Закип'ятіть, зменште вогонь до мінімального і варіть під кришкою 15 – 20 хвилин, помішуючи. Зніміть кашу з вогню та дайте постояти під закритою кришкою 10 хвилин. Потім зніміть кришку та перемішайте. Споживайте булгур як окрему страву або як гарнір до м'яса чи риби.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати дуже смачний рататуй з кабачків та томатів.