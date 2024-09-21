Його можна використовувати у плові, начинці до фаршированих перців, запеченої курки тощо, інформує Shuba. Також булгур можна їсти з маслом на сніданок замість вівсянки.
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Як варити булгур
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 250 грамів булгуру;
– 500 грамів води;
– 30 грамів олії;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Булгур насипте у каструлю, де він буде варитися, і добре промийте. Потім залийте водою, додайте олію і сіль.
- Закип'ятіть, зменште вогонь до мінімального і варіть під кришкою 15 – 20 хвилин, помішуючи.
- Зніміть кашу з вогню та дайте постояти під закритою кришкою 10 хвилин. Потім зніміть кришку та перемішайте.
- Споживайте булгур як окрему страву або як гарнір до м'яса чи риби.
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