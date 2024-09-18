Цей хек з овочами в духовці буде ніжним і соковитим, інформує Shuba. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.

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Хек у духовці

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 500 грамів філе хека;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 50 грамів сметани;
– 100 грамів сиру;
– 50 грамів томатної пасти;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Тим часом цибулю і моркву почистьте, наріжте й обсмажте кілька хвилин на олії.
  3. Хек помийте, просушіть і розріжте на порційні шматочки. Посоліть і поперчіть.
  4. Викладіть рибу в змащену олією форму для запікання.
  5. Сметану змішайте з томатною пастою, сіллю і перцем.
  6. На рибу викладіть цибулю та моркву, а потім змастіть її заливкою. Зверху натріть твердий сир. Запікайте орієнтовно 20 хвилин.

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