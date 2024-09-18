Цей хек з овочами в духовці буде ніжним і соковитим, інформує Shuba. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.
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Хек у духовці
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів філе хека;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 50 грамів сметани;
– 100 грамів сиру;
– 50 грамів томатної пасти;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Тим часом цибулю і моркву почистьте, наріжте й обсмажте кілька хвилин на олії.
- Хек помийте, просушіть і розріжте на порційні шматочки. Посоліть і поперчіть.
- Викладіть рибу в змащену олією форму для запікання.
- Сметану змішайте з томатною пастою, сіллю і перцем.
- На рибу викладіть цибулю та моркву, а потім змастіть її заливкою. Зверху натріть твердий сир. Запікайте орієнтовно 20 хвилин.
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