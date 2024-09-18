Цей хек з овочами в духовці буде ніжним і соковитим, інформує Shuba. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.

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Хек у духовці

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів філе хека;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 50 грамів сметани;

– 100 грамів сиру;

– 50 грамів томатної пасти;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Тим часом цибулю і моркву почистьте, наріжте й обсмажте кілька хвилин на олії. Хек помийте, просушіть і розріжте на порційні шматочки. Посоліть і поперчіть. Викладіть рибу в змащену олією форму для запікання. Сметану змішайте з томатною пастою, сіллю і перцем. На рибу викладіть цибулю та моркву, а потім змастіть її заливкою. Зверху натріть твердий сир. Запікайте орієнтовно 20 хвилин.

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