Таку буженину можна використовувати для канапок чи навіть піци. Вона смачна і тепла, і холодна.

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Домашня буженина

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 8

Приготування:

  1. Шматок свинини натріть сіллю та перцем. Обсмажте на розігрітій пательні до золотавої скоринки.
  2. Викладіть у форму кружальця лимона, чебрець, а на них – м'ясо. Змастіть свинину гірчицею та сухими спеціями.
  3. Розігрійте духовку до 175 градусів. Випікайте буженину приблизно 50 хвилин.

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