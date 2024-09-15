Таку буженину можна використовувати для канапок чи навіть піци. Вона смачна і тепла, і холодна.

Варто спробувати Легенда французької кухні: простий рецепт виняткового рататую

Домашня буженина

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма свинини;

– 40 грамів діжонської гірчиці;

– 1 лимон;

– 30 грамів оливкової олії;

– чебрець, сушені томати, часник, базилік, сіль, перець до смаку.

Приготування:

Шматок свинини натріть сіллю та перцем. Обсмажте на розігрітій пательні до золотавої скоринки. Викладіть у форму кружальця лимона, чебрець, а на них – м'ясо. Змастіть свинину гірчицею та сухими спеціями. Розігрійте духовку до 175 градусів. Випікайте буженину приблизно 50 хвилин.

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