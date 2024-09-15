Таку буженину можна використовувати для канапок чи навіть піци. Вона смачна і тепла, і холодна.
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Домашня буженина
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8
Приготування:
- Шматок свинини натріть сіллю та перцем. Обсмажте на розігрітій пательні до золотавої скоринки.
- Викладіть у форму кружальця лимона, чебрець, а на них – м'ясо. Змастіть свинину гірчицею та сухими спеціями.
- Розігрійте духовку до 175 градусів. Випікайте буженину приблизно 50 хвилин.
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