Печінка – один з найбільш поживних м'ясних продуктів. Якщо ви її досі не любите, є ймовірність, що ви її неправильно готували. Є кілька перевірених секретів, які допоможуть досягнути неймовріного результату.

До теми Тільки не виливайте її: як можна використати воду з-під макаронів

Як приготувати м'яку печінку

Виявляється, смаження печінки – ціле мистецтво. Дуже легко помилитися і зіпсувати цю страву. Печінка може вийти жорсткою, і тому не дуже апетитною.

Для початку слід ошпарити м'ясо, таким чином витече залишок крові. Далі її слід охолодити та нарізати скибочками по діагоналі. Обваляйте печінку в борошні, обсмажте, а потім приправте.

Солити печінку потрібно тільки в кінці смаження. Від цього залежить, чи буде печінка м'якою чи твердою, як підошва.

Замаринуйте печінку в суміші молока і невеликої кількості лимонного соку або оцту протягом 30 хвилин. Це допоможе зменшити гіркоту та зробить печінку ніжнішою.

Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії до середньої температури. Обсмажуйте печінку на середньому вогні по 2 – 3 хвилини з кожного боку. Перевірте, чи вона досягла бажаної м’якості – внутрішня частина повинна залишатися рожевою.

Після обсмажування дайте печінці відпочити кілька хвилин, це допоможе зберегти її соковитість.

Це дуже простий рецепт: як приготувати лимонад з кавуна.