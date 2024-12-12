Якщо зварити куряче філе правильно, його смак буде глибоким, а структура м’яса – ідеальною. Жодної сухості чи жорсткості. Як це зробити розповідає 24 Канал з посиланням на Home.

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Скільки хвилин варити філе

Приготування курячого філе – це один із найпростіших і найкорисніших способів обробки цього м’яса. Багато хто замислюється, скільки часу варити філе, щоб воно було соковитим та ніжним. Зазвичай час приготування становить від 20 до 30 хвилин, залежно від розміру шматка та методу варіння.

Для середнього курячого філе без кісток і шкіри достатньо 20 хвилин на середньому вогні. Щоб переконатися, що м’ясо готове, краще використовувати термометр для м’яса. Внутрішня температура має досягти 74 градусів. Це допоможе уникнути пересушування або не доварювання філе, зберігаючи його ніжність та смак.

Варене куряче філе

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого філе;

– 200 мілілітрів молока 3,2%;

– 200 грамів бульйону з птиці;

– спеції: сіль, перець, майоран, часник – до смаку.

Приготування:

Приправте курку сіллю, перцем і майораном. Влийте молоко та овочевий бульйон у каструлю, додайте сіль і викладіть куряче філе разом із 4 подрібненими зубчиками часнику. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть протягом 20 хвилин.

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