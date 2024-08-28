Історія цієї української страви походить з центральних регіонів України. Її часто готували до святкового застілля, коли гостей потрібно було почастувати чимось особливо смачним.
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Рецепт сальників
Час: 1 година 20 хвилин
Порцій: 8
Інгредієнти:
– 600 грамів свинячого сальника;
– 300 грамів свинини;
– 1 кілограм яловичої печінки;
– 1 склянка гречаної крупи;
– 1 цибулина;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Сальник відмочуємо у холодній воді, промиваємо та нарізаємо квадратиками по 10 сантиметрів.
- Гречку варимо до готовності.
- Цибулю обсмажуємо до готовності.
- Печінку перемелюємо з м'ясом. З'єднуємо з охолодженими гречкою та цибулею, солимо, перчимо і добре перемішуємо.
- У квадратика сальника кладемо фарш, загортаємо як голубці та викладаємо на деко.
- Ставимо у розігріту до 180 градусів на 15 хвилин, потім зменшуємо вогонь та готуємо ще 15 хвилин.
Смачного!
А як інакше: яку страву любить Анджей Дуда – її часто готують і в Україні.