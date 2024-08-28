Історія цієї української страви походить з центральних регіонів України. Її часто готували до святкового застілля, коли гостей потрібно було почастувати чимось особливо смачним.

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Рецепт сальників

Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 8

Інгредієнти:

– 600 грамів свинячого сальника;

– 300 грамів свинини;

– 1 кілограм яловичої печінки;

– 1 склянка гречаної крупи;

– 1 цибулина;

– сіль та перець до смаку.



Приготування:

Сальник відмочуємо у холодній воді, промиваємо та нарізаємо квадратиками по 10 сантиметрів. Гречку варимо до готовності. Цибулю обсмажуємо до готовності. Печінку перемелюємо з м'ясом. З'єднуємо з охолодженими гречкою та цибулею, солимо, перчимо і добре перемішуємо. У квадратика сальника кладемо фарш, загортаємо як голубці та викладаємо на деко. Ставимо у розігріту до 180 градусів на 15 хвилин, потім зменшуємо вогонь та готуємо ще 15 хвилин.

Смачного!

А як інакше: яку страву любить Анджей Дуда – її часто готують і в Україні.