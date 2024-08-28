За цим рецептом рибка виходить особливо вдало. Таку страву не соромно поставити навіть на святковий стіл.

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Рецепт запеченої скумбрії

Час: 1 година

Порцій: 3

Інгредієнти:
– 3 скумбрії;
– 3 столові ложки меду;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 3 зубчики часнику;
– 1 лимон;
– пучок зелені;
– 1 чайна ложка солодкої паприки;
– сіль та перець до самку.

Приготування:

  1. Рибу солимо, перчимо, поливаємо олією та розтираємо руками.
  2. З одного боку робимо надрізи.
  3. Тонко нарізаємо лимон та часник, вкладаємо їх в отвори.
  4. Деко застеляємо фольгою і ставимо на нього решітку.
  5. На решітку викладаємо скумбрію і запікаємо 15 хвилин при 170 градусах, в ідеалі при режимі "духовка + верхній гриль".
  6. Змішуємо соєвий соус з медом.
  7. Рибу перевертаємо на інший бік, змащуємо соусом лише верх. Повертаємо у духовку ще на 10 хвилин.
  8. Після приготування змащуємо соусом й інший бік риби. Можна подавати до столу одразу, посипавши зеленню та паприкою.

Смачного!

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