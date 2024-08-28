За цим рецептом рибка виходить особливо вдало. Таку страву не соромно поставити навіть на святковий стіл.
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Рецепт запеченої скумбрії
Час: 1 година
Порцій: 3
Інгредієнти:
– 3 скумбрії;
– 3 столові ложки меду;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 3 зубчики часнику;
– 1 лимон;
– пучок зелені;
– 1 чайна ложка солодкої паприки;
– сіль та перець до самку.
Приготування:
- Рибу солимо, перчимо, поливаємо олією та розтираємо руками.
- З одного боку робимо надрізи.
- Тонко нарізаємо лимон та часник, вкладаємо їх в отвори.
- Деко застеляємо фольгою і ставимо на нього решітку.
- На решітку викладаємо скумбрію і запікаємо 15 хвилин при 170 градусах, в ідеалі при режимі "духовка + верхній гриль".
- Змішуємо соєвий соус з медом.
- Рибу перевертаємо на інший бік, змащуємо соусом лише верх. Повертаємо у духовку ще на 10 хвилин.
- Після приготування змащуємо соусом й інший бік риби. Можна подавати до столу одразу, посипавши зеленню та паприкою.
Смачного!
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