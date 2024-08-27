Огірковий гаспачо здатен додати будням особливого колориту. Кілька хвилин, трішки очікування – і страва готова!
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Рецепт огіркового гаспачо
Час: 2 години
Порцій: 2
Приготування:
- Огірок чистимо та нарізаємо, хліб нарізаємо невеликими шматочками.
- Усі інгредієнти, окрім мигдалю, кладемо у блендер, додаємо 0,5 літра холодної води, солимо, перчимо та збиваємо до однорідності.
- Перекладаємо у велику миску та ставимо у холодильник на 2 години.
- Перед подачею можна додати спецій, прикрашаємо базиліком та мигдалем.
Смачного!