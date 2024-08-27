Огірковий гаспачо здатен додати будням особливого колориту. Кілька хвилин, трішки очікування – і страва готова!

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Рецепт огіркового гаспачо

Час: 2 години

Порцій: 2

Приготування:

  1. Огірок чистимо та нарізаємо, хліб нарізаємо невеликими шматочками.
  2. Усі інгредієнти, окрім мигдалю, кладемо у блендер, додаємо 0,5 літра холодної води, солимо, перчимо та збиваємо до однорідності.
  3. Перекладаємо у велику миску та ставимо у холодильник на 2 години.
  4. Перед подачею можна додати спецій, прикрашаємо базиліком та мигдалем.

Смачного!