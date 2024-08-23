Готувати соковиті курячі відбивні повинна вміти кожна господиня. Якщо додати до них хрустку оболонку – результат буде фантастичним.
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Рецепт курячих відбивних
Час: 1 година
Порцій: 2
Приготування:
- М'ясо нарізаємо та злегка відбиваємо.
- В одну тарілку насипаємо борошно, в іншій – змішуємо яйце з молоком.
- Окремо змішуємо панко, сир, кунжут та цедру.
- Відбивні обвалюємо в борошні, потім у яйці та паніровці.
- Ставимо у холодильник на 20 – 30 хвилин.
- Смажимо відбивні по 5 хвилин з кожного боку.
Смачного!