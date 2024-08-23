Готувати соковиті курячі відбивні повинна вміти кожна господиня. Якщо додати до них хрустку оболонку – результат буде фантастичним.

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Рецепт курячих відбивних

Час: 1 година

Порцій: 2

Приготування:

  1. М'ясо нарізаємо та злегка відбиваємо.
  2. В одну тарілку насипаємо борошно, в іншій – змішуємо яйце з молоком.
  3. Окремо змішуємо панко, сир, кунжут та цедру.
  4. Відбивні обвалюємо в борошні, потім у яйці та паніровці.
  5. Ставимо у холодильник на 20 – 30 хвилин.
  6. Смажимо відбивні по 5 хвилин з кожного боку.

Смачного!