Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський показав, як зробити її в домашніх умовах. Це зовсім не важко, а результат вражає.

Варто спробувати Лише 10 хвилин – і готово: готуємо фантастичну намазку на всі випадки життя

Зелена олія

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 300 грамів петрушки або шпинату;

– 170 грамів олії.

Дивіться, як приготувати зелену олію: відео

Приготування:

Зелень петрушки зачистьте від стебел. Попередньо підготуйте киплячу воду та воду з льодом. Зелень швидко бланшуйте в окропі та одразу охолодіть. Відтисніть зайву вологу. У барному блендері збийте олію та зелень до однорідної суміші. Відфільтруйте олію. Для цього добре підходять медичні шапочки. 2 шапочки одягніть на сито та вилийте в них олію. Залиште на декілька годин – олія відокремиться сама. Зелену олію можна зберігати у холодильнику декілька тижнів.

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