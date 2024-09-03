Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський показав, як зробити її в домашніх умовах. Це зовсім не важко, а результат вражає.

Варто спробувати Лише 10 хвилин – і готово: готуємо фантастичну намазку на всі випадки життя

Зелена олія

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 10

Інгредієнти:
– 300 грамів петрушки або шпинату;
– 170 грамів олії.

Дивіться, як приготувати зелену олію: відео

Приготування:

  1. Зелень петрушки зачистьте від стебел.
  2. Попередньо підготуйте киплячу воду та воду з льодом.
  3. Зелень швидко бланшуйте в окропі та одразу охолодіть. Відтисніть зайву вологу.
  4. У барному блендері збийте олію та зелень до однорідної суміші.
  5. Відфільтруйте олію. Для цього добре підходять медичні шапочки. 2 шапочки одягніть на сито та вилийте в них олію.
  6. Залиште на декілька годин – олія відокремиться сама. Зелену олію можна зберігати у холодильнику декілька тижнів.

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