Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський показав, як зробити її в домашніх умовах. Це зовсім не важко, а результат вражає.
Варто спробувати Лише 10 хвилин – і готово: готуємо фантастичну намазку на всі випадки життя
Зелена олія
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 300 грамів петрушки або шпинату;
– 170 грамів олії.
Дивіться, як приготувати зелену олію: відео
Приготування:
- Зелень петрушки зачистьте від стебел.
- Попередньо підготуйте киплячу воду та воду з льодом.
- Зелень швидко бланшуйте в окропі та одразу охолодіть. Відтисніть зайву вологу.
- У барному блендері збийте олію та зелень до однорідної суміші.
- Відфільтруйте олію. Для цього добре підходять медичні шапочки. 2 шапочки одягніть на сито та вилийте в них олію.
- Залиште на декілька годин – олія відокремиться сама. Зелену олію можна зберігати у холодильнику декілька тижнів.
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