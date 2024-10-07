Для приготування цього смачного домашнього м'яса знадобиться лише кілька інгредієнтів, інформує Beszamel. У список основних продуктів входять насамперед спеції, які надають страві особливий смак і аромат.

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Рецепт свинної корейки

  • Час: 15 хвилин + 12 годин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1,5 літра води;
– 1 кілограм свинячої корейки без кісток;
– 3 зубчики часнику;
– 3 столові ложки солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка сушеного майорану;
– 2 лаврових листки;
– 5 зерен запашного перцю;
– 5 горошин чорного перцю.

Приготування:

  1. Промиту та обсушену свинячу корейку натерти пресованим часником.
  2. Налийте воду в каструлю.
  3. Всипте сіль, цукор і майоран.
  4. Додайте лавровий лист, запашний перець і перець горошком. Перемішайте і доведіть до кипіння.
  5. Опустіть свинячу корейку в киплячу воду.
  6. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь до середнього і варіть 5 хвилин.
  7. Потім зніміть каструлю з вогню, накрийте кришкою і залиште на 12 годин.
  8. Після закінчення цього часу вийміть свинячу корейку з розсолу, видаліть залишки спецій і обсушіть паперовим рушником. Загорніть в харчову плівку і поставте в холодильник.
  9. Подавайте як нарізку для бутербродів і закусок.

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