Для приготування цього смачного домашнього м'яса знадобиться лише кілька інгредієнтів, інформує Beszamel. У список основних продуктів входять насамперед спеції, які надають страві особливий смак і аромат.
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Рецепт свинної корейки
- Час: 15 хвилин + 12 годин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 літра води;
– 1 кілограм свинячої корейки без кісток;
– 3 зубчики часнику;
– 3 столові ложки солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка сушеного майорану;
– 2 лаврових листки;
– 5 зерен запашного перцю;
– 5 горошин чорного перцю.
Приготування:
- Промиту та обсушену свинячу корейку натерти пресованим часником.
- Налийте воду в каструлю.
- Всипте сіль, цукор і майоран.
- Додайте лавровий лист, запашний перець і перець горошком. Перемішайте і доведіть до кипіння.
- Опустіть свинячу корейку в киплячу воду.
- Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь до середнього і варіть 5 хвилин.
- Потім зніміть каструлю з вогню, накрийте кришкою і залиште на 12 годин.
- Після закінчення цього часу вийміть свинячу корейку з розсолу, видаліть залишки спецій і обсушіть паперовим рушником. Загорніть в харчову плівку і поставте в холодильник.
- Подавайте як нарізку для бутербродів і закусок.
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