Сіль відіграє у приготуванні макаронних виробів дуже важливу роль. Якщо її кількість завелика або замала, це неодмінно вплине на смак страви.

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Популярні шеф-кухарі радять обов'язково солити воду для макаронів, проте дотримуватися одного золотого правила.

Скільки солі додавати до макаронів

Кулінари рекомендують орієнтуватися на такі пропорції:

столова ложка солі на 4 літри води;

столова ложка солі на 450 грамів сухих макаронів.

Також вони радять тримати у фокусі, що сіль підвищує температуру кипіння води, завдяки чому макарони готуються більш рівномірно. Після того, як ви посолили воду, її треба спробувати – в ідеалі її смак повинен нагадувати морську воду.

Можете не переживати, що макарони поглинуть забагато солі – більша частина залишиться у воді. Поглинання солі залежить від форми й товщини макаронів, однак столова ложка на 450 грамів продукту виглядає ідеальною опцією в будь-якій ситуації.

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