Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво у своєму інстаграмі поділився підбіркою найкращих маринадів. З ними страви точно вдадуться на відмінно.
Варто спробувати Такого смачного хека ви ще не їли: готуємо в духовці за 30 хвилин
Жовтий маринад
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка йогурту;
– 0,5 чайної ложки паприки;
– 0,5 чайної ложки кумину;
– 1 чайна ложка солі;
– 0,5 чайної ложки сушеної цибулі;
– 0,5 чайної ложки сушеного імбиру;
– 0,5 чайної ложки чорного перцю;
– 1 чайна ложка куркуми;
– 0,5 чайної ложки сухого часнику;
– кілька гілочок кінзи.
Приготування:
- Обірвіть листочки кінзи та подрібніть їх.
- Змішайте всі інгредієнти для маринаду.
- Залийте ним курку та залиште щонайменше на 1 годину.
Червоний маринад
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться, як замаринувати курку: відео
Інгредієнт:
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки сметани;
– 1 чайна ложка свіжого імбиру;
– 1 зубчик часнику;
– 0,5 чайної ложки кориці;
– 0,5 чайної ложки гвоздики;
– 0,5 чайної ложки мускатного горіха;
– 1 чайна ложка солі;
– 0,5 чайної ложки кумину;
– 0,5 чайної ложки анісу;
– 0,5 чайної ложки сухого чилі;
– 0,5 чайної ложки куркуми;
– 0,5 чайної ложки коріандру;
– 2 чайні ложки паприки;
– сік половини лайма.
Приготування:
- Подрібніть у ступці кумин, гвоздику та аніс.
- Змішайте всі інгредієнти.
- Замаринуйте куряче філе або стегна протягом 1 – 2 годин у холодильнику.
Зелений маринад
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка свіжого чилі;
– 1 зубчик часнику;
– сік та цедра лимона чи лайма до смаку;
– кілька гілочок кінзи;
– 0,5 чайної ложки паприки;
– 0,5 чайної ложки коріандру;
– 0,5 чайної ложки кумину;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка меду.
Приготування:
- Подрібніть у ступці кумин.
- Обірвіть листочки кінзи та подрібніть їх. Також поріжте свіжий чилі.
- Змішайте всі інгредієнти для маринаду та залийте ним курку на кілька годин.
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