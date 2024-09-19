Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво у своєму інстаграмі поділився підбіркою найкращих маринадів. З ними страви точно вдадуться на відмінно.

Варто спробувати Такого смачного хека ви ще не їли: готуємо в духовці за 30 хвилин

Жовтий маринад

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка йогурту;

– 0,5 чайної ложки паприки;

– 0,5 чайної ложки кумину;

– 1 чайна ложка солі;

– 0,5 чайної ложки сушеної цибулі;

– 0,5 чайної ложки сушеного імбиру;

– 0,5 чайної ложки чорного перцю;

– 1 чайна ложка куркуми;

– 0,5 чайної ложки сухого часнику;

– кілька гілочок кінзи.

Приготування:

Обірвіть листочки кінзи та подрібніть їх. Змішайте всі інгредієнти для маринаду. Залийте ним курку та залиште щонайменше на 1 годину.

Червоний маринад

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Дивіться, як замаринувати курку: відео

Інгредієнт:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки сметани;

– 1 чайна ложка свіжого імбиру;

– 1 зубчик часнику;

– 0,5 чайної ложки кориці;

– 0,5 чайної ложки гвоздики;

– 0,5 чайної ложки мускатного горіха;

– 1 чайна ложка солі;

– 0,5 чайної ложки кумину;

– 0,5 чайної ложки анісу;

– 0,5 чайної ложки сухого чилі;

– 0,5 чайної ложки куркуми;

– 0,5 чайної ложки коріандру;

– 2 чайні ложки паприки;

– сік половини лайма.

Приготування:

Подрібніть у ступці кумин, гвоздику та аніс. Змішайте всі інгредієнти. Замаринуйте куряче філе або стегна протягом 1 – 2 годин у холодильнику.

Зелений маринад

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 чайна ложка свіжого чилі;

– 1 зубчик часнику;

– сік та цедра лимона чи лайма до смаку;

– кілька гілочок кінзи;

– 0,5 чайної ложки паприки;

– 0,5 чайної ложки коріандру;

– 0,5 чайної ложки кумину;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 столова ложка меду.

Приготування:

Подрібніть у ступці кумин. Обірвіть листочки кінзи та подрібніть їх. Також поріжте свіжий чилі. Змішайте всі інгредієнти для маринаду та залийте ним курку на кілька годин.

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