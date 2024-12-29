Домашнє засолювання можна зробити легко і безпечно без спеціального обладнання чи інгредієнтів. Як засолити червону рибу в домашніх умовах, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм кулінара @ponomar_valeriy.

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Як засолити червону рибу

Час: 20 хвилин (24 години засолювання)

20 хвилин (24 години засолювання) Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 – 1,5 кілограма філе сьомги;

– 4 столові ложки великої солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 цедра апельсина;

– 1 цедра лимона;

– сік одного апельсину;

– 2 столові ложки алкоголю (коньяк, віскі, ром, горілка)

Приготування:

Змішайте сіль, цукор та цедру.

Посипте рибу сумішшю спецій з двох сторін, зверху полийте апельсиновим соком і коньяком чи іншим алкоголем. Накрийте харчовою плівкою та залиште на 24 години.