Домашнє засолювання можна зробити легко і безпечно без спеціального обладнання чи інгредієнтів. Як засолити червону рибу в домашніх умовах, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм кулінара @ponomar_valeriy.

Читайте також Перший "ням" і одразу ейфорія: готуємо ніжний авокадо-майонез всього за 5 хвилин

Як засолити червону рибу

  • Час: 20 хвилин (24 години засолювання)
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 1 – 1,5 кілограма філе сьомги;
– 4 столові ложки великої солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 цедра апельсина;
– 1 цедра лимона;
– сік одного апельсину;
– 2 столові ложки алкоголю (коньяк, віскі, ром, горілка)

Приготування:

  1. Змішайте сіль, цукор та цедру.
  1. Посипте рибу сумішшю спецій з двох сторін, зверху полийте апельсиновим соком і коньяком чи іншим алкоголем. Накрийте харчовою плівкою та залиште на 24 години.