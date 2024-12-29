Домашнє засолювання можна зробити легко і безпечно без спеціального обладнання чи інгредієнтів. Як засолити червону рибу в домашніх умовах, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм кулінара @ponomar_valeriy.
Читайте також Перший "ням" і одразу ейфорія: готуємо ніжний авокадо-майонез всього за 5 хвилин
Як засолити червону рибу
- Час: 20 хвилин (24 години засолювання)
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 – 1,5 кілограма філе сьомги;
– 4 столові ложки великої солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 цедра апельсина;
– 1 цедра лимона;
– сік одного апельсину;
– 2 столові ложки алкоголю (коньяк, віскі, ром, горілка)
Приготування:
- Змішайте сіль, цукор та цедру.
- Посипте рибу сумішшю спецій з двох сторін, зверху полийте апельсиновим соком і коньяком чи іншим алкоголем. Накрийте харчовою плівкою та залиште на 24 години.