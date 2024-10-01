Часто трапляється, що сало після засолювання стає твердим, що негативно впливає на його подальше використання. Однак варто додати лише один інгредієнт – і ця проблема точно не буде турбувати, повідомляє Ukr.Media.

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Рецепт соленого сала на зиму

Час: 30 хвилин + час засолювання

Порцій: 1 банка

Інгредієнти:

– 1 кілограм сала;

– 500 грамів солі (лише звичайна кам'яна);

– 150 грамів цукру;

– 5 – 6 зубчиків часнику;

– кілька лаврових листків;

– чайна ложка з гіркою солодкої паприки;

– по чайній ложці чорного перцю та хмелі-сунелі.



Приготування:

Сало нарізаємо шматочками. Вмочуємо їх у цукор та загортаємо у пергаментний папір та ставимо у холодильник на 12 годин. Сало миємо під холодною водою та обсушуємо серветками. Змішуємо всі спеції. Обсипаємо сумішшю шматочки сала та знову загортаємо їх в пергамент. Ставимо у холодильник на тиждень. Після цього можна перекладати сало до морозилки.

Смачного!

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