Часто трапляється, що сало після засолювання стає твердим, що негативно впливає на його подальше використання. Однак варто додати лише один інгредієнт – і ця проблема точно не буде турбувати, повідомляє Ukr.Media.
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Рецепт соленого сала на зиму
Час: 30 хвилин + час засолювання
Порцій: 1 банка
Інгредієнти:
– 1 кілограм сала;
– 500 грамів солі (лише звичайна кам'яна);
– 150 грамів цукру;
– 5 – 6 зубчиків часнику;
– кілька лаврових листків;
– чайна ложка з гіркою солодкої паприки;
– по чайній ложці чорного перцю та хмелі-сунелі.
Приготування:
- Сало нарізаємо шматочками. Вмочуємо їх у цукор та загортаємо у пергаментний папір та ставимо у холодильник на 12 годин.
- Сало миємо під холодною водою та обсушуємо серветками.
- Змішуємо всі спеції. Обсипаємо сумішшю шматочки сала та знову загортаємо їх в пергамент. Ставимо у холодильник на тиждень.
- Після цього можна перекладати сало до морозилки.
Смачного!
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