Проте, рішення існує. Завдяки цій простій пораді у вас вийдуть повітряні та апетитні оладки, а не олійна жирна "губка", інформує Ukr.Media.

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Кухарі використовують хитрість, яка не робить оладки жирними

У кулінарних дискусіях оладки відзначаються своєю пористою текстурою, що дозволяє їм вбирати рідину подібно до губки. Традиційна практика смаження млинців зазвичай передбачає додавання олії на сковорідку – крок, без якого не можна уявити приготування.

Але кулінари теж висловилися. Вони не закликають усунути використання олії, а радше пропонують змінити спосіб її застосування. Замість того, щоб наливати олію безпосередньо на сковороду – додати в саме тісто.

Рекомендується використовувати 1 – 2 столові ложки олії в суміші. А перед кожним новим замісом змащувати сковороду невеликою кількістю соленого смальцю або краплею олії.

Досвідчені кухарі запевняють – якщо зробити так, то оладки будуть смажитися досконало, не вбираючи зайвої олії.

А як щодо пишності? Пишні оладки, як у бабусі, вийдуть не у всіх. Рецепт, який допоможе відтворити їх.