Цибулю та картоплю натріть на великій тертці. Додайте яйця, сіль, перець та улюблені спеції. Перемішайте усі інгредієнти. Додайте до картопляної маси 4 столові ложки борошна та замісіть картопляне тісто.

Для приготування начинки помідори розріжте навпіл і натріть їх на великій тертці, повинна залишитися тільки шкірка, яка не знадобиться для цього рецепту. Додайте до томатного пюре кріп і м'який натертий сир.