Цей пиріг урізноманітнить ваші звичні вечері, інформує Ukr.Media. Картопляні млинці та начинку цілком можна приготувати заздалегідь, а от запікати страву краще безпосередньо перед подачею.
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Рецепт пирога з картоплі та цибулі
Час: 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 1 цибулина;
– 4 картоплини;
– 4 столові ложки борошна;
– 3 великих помідори;
– 150 грамів моцарели;
– кріп та цибуля до смаку.
Приготування:
Цибулю та картоплю натріть на великій тертці. Додайте яйця, сіль, перець та улюблені спеції. Перемішайте усі інгредієнти. Додайте до картопляної маси 4 столові ложки борошна та замісіть картопляне тісто.
Для приготування начинки помідори розріжте навпіл і натріть їх на великій тертці, повинна залишитися тільки шкірка, яка не знадобиться для цього рецепту. Додайте до томатного пюре кріп і м'який натертий сир.
Обсмажуйте картопляні млинці з кожного боку до золотистої скоринки. Викладіть начинку на перший млинець, зверху накрийте другим млинцем. Зберіть таким чином тортик із усіх інгредієнтів.
Присипте тортик тертим сиром і випікайте в попередньо розігрітій духовці 15 хвилин.
Смачного!
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