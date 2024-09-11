Пухкі та ароматні оладки можуть стати чудовим початком нового дня, інформує Смачно 24. Додайте до них сметану, варення або згущене молоко – і позитивний заряд енергії для вас точно гарантований.

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Рецепт пишних оладок

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 мілілітрів окропу;

– 1 склянка кефіру (кімнатної температури);

– 1 яйце;

– 250 грамів борошна;

– чайна ложка соли (гасимо оцтом);

– дрібка солі;

– цукор або цукрова пудра.

Приготування:

З'єднуємо окріп з кефіром, додаємо сіль та цукор. Ретельно перемішуємо. Яйце збиваємо і вливаємо у суміш. Просіюємо борошно й поступово додаємо у кефірну суміш. Додаємо соду. Перемішуємо тісто та залишаємо на 10 хвилин. Смажимо оладки на середньому вогні до золотистого кольору.

Смачного!

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