Пухкі та ароматні оладки можуть стати чудовим початком нового дня, інформує Смачно 24. Додайте до них сметану, варення або згущене молоко – і позитивний заряд енергії для вас точно гарантований.
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Рецепт пишних оладок
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 100 мілілітрів окропу;
– 1 склянка кефіру (кімнатної температури);
– 1 яйце;
– 250 грамів борошна;
– чайна ложка соли (гасимо оцтом);
– дрібка солі;
– цукор або цукрова пудра.
Приготування:
- З'єднуємо окріп з кефіром, додаємо сіль та цукор. Ретельно перемішуємо.
- Яйце збиваємо і вливаємо у суміш.
- Просіюємо борошно й поступово додаємо у кефірну суміш. Додаємо соду.
- Перемішуємо тісто та залишаємо на 10 хвилин.
- Смажимо оладки на середньому вогні до золотистого кольору.
Смачного!
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