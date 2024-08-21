Це варення здивує вас не лише смаком, а й оригінальністю. Воно має такий вражаючий вигляд, що легко сплутати його з цукатами.
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Рецепт оригінального варення з яблук
Час: 30 хвилин + настоювання
Порцій: залежно від розміру банок
Приготування:
- Яблука чистимо та нарізаємо шматочками. Замочуємо у воді з содою. Яблука повинні бути повністю під водою, мити їх після цього не потрібно.
- У каструлю наливаємо 200 мілілітрів води, додаємо цукор та сік лимона. Доводимо сироп до кипіння та варимо 5 хвилин.
- Проціджуємо яблука, заливаємо сиропом, нещільно накриваємо кришкою та залишаємо на 8 – 10 годин.
- Кип'ятимо варення і знову залишаємо на 8 – 10 годин, але без кришки.
- Якщо вам до вподоби рідке варення, то вже можна розливати його по банках та закручувати, якщо хочете більш густе – переваріть його ще раз.
Смачного!