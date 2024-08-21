Це варення здивує вас не лише смаком, а й оригінальністю. Воно має такий вражаючий вигляд, що легко сплутати його з цукатами.

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Рецепт оригінального варення з яблук

Час: 30 хвилин + настоювання

Порцій: залежно від розміру банок

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма яблук;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 900 грамів цукру;

– 200 мілілітрів води;

для замочування:

– 3 літри води;

– 3 чайні ложки соди.

Приготування:

Яблука чистимо та нарізаємо шматочками. Замочуємо у воді з содою. Яблука повинні бути повністю під водою, мити їх після цього не потрібно. У каструлю наливаємо 200 мілілітрів води, додаємо цукор та сік лимона. Доводимо сироп до кипіння та варимо 5 хвилин. Проціджуємо яблука, заливаємо сиропом, нещільно накриваємо кришкою та залишаємо на 8 – 10 годин. Кип'ятимо варення і знову залишаємо на 8 – 10 годин, але без кришки. Якщо вам до вподоби рідке варення, то вже можна розливати його по банках та закручувати, якщо хочете більш густе – переваріть його ще раз.

Смачного!

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