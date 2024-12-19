Щонайменше їх є 7 – ці продукти мають великий термін придатності або зовсім без нього. Про них розповідає 24 Канал з посиланням на ua.новини.

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Які продукти не мають терміну придатності

Розчинна кава

Гранульована кава має дивовижний термін зберігання – від 2 до 20 років, що дозволяє споживачам безтурботно зберігати її протягом тривалого часу. На противагу цьому, цільні кавові зерна зберігають свою свіжість від 6 місяців до 3 років, тоді як мелена кава має менший термін придатності – від 3 місяців до 2 років.

Експерти радять зберігати каву в прохолодному, сухому місці, щоб забезпечити оптимальну якість і смак.

Сушені яблука

Засушені яблучні шматочки – непоганий спосіб перекусити. Їх можна зберігати від 6 до 12 місяців, при цьому не переймаючись тим, що вони втратять свій смак.

Екстракт ванілі

Натуральний ванільний екстракт теж може похвалитися довгим терміном зберігання, в першу чергу завдяки вмісту спирту. Рекомендують зберігати екстракт у прохолодному темному місці, щоб зберегти його якість. При правильному догляді екстракт ванілі може залишатися придатним до використання до 5 років.

Чай

Зазвичай розсипний чай можна зберігати понад 2 роки за умови, що упаковка залишається неушкодженою і захищеною від сонячних променів. Ті ж принципи зберігання застосовуються і до пакетованого чаю, забезпечуючи оптимальні умови для збереження смаку та аромату.

Експерти відзначають, що хоча чай, який зберігається протягом тривалого часу, не стане токсичним, він втратить свій бажаний смак і аромат. На противагу цьому, чай пуер являє собою унікальний випадок, адже існує думка, що чим старше пуер, тим більш ароматним і корисним він стає.



Чай може зберігатися понад 2 роки / Фото Unsplash

Горох

Цими бобовими можна збагатити супи, приготувати ситну кашу або доповнити різноманітні гарніри. Примітно, що сухий горох може зберігатися в поліетиленовому пакеті до 5 років, а в герметичному контейнері або вакуумній упаковці – кілька десятиліть. Така довговічність робить його ідеальним інгредієнтом для довготривалих запасів.

Кукурудзяний крохмаль

Кукурудзяний крохмаль є основним інгредієнтом на кухнях по всій країні, якому віддають перевагу багато домашніх кулінарів. Ця універсальна речовина широко використовується для приготування різноманітних кулінарних шедеврів, включаючи пудинги, креми та соуси.

Кукурудзяний крохмаль має тривалий термін придатності і може зберігатися роками, якщо зберігати його в темному сухому місці.

Харчова сода

Цей універсальний продукт має безліч застосувань – від кулінарії до побутового прибирання і навіть медичного використання. Хоча на більшості упаковок вказано термін придатності – зазвичай 12 місяців – сода може залишатися ефективною протягом десятиліть, якщо зберігати її в прохолодному, сухому і темному місці.

А ви знаєте: які продукти не можна зберігати в холодильнику.