Окрім смаку варто потурбуватися про те, щоб не навантажувати гостей великими порціями калорій. 24 Канал пропонує підбірку новорічних салатів без майонезу, які не додадуть господиням турбот, а гостей налаштують на захват від святкового застілля.

Цікаво Зимовий торт, який готують на свята: знаменита й апетитна "Герцогиня"

Салат з авокадо, шпинатом і гранатом

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 авокадо;

– 2 жмені свіжого шпинату;

– 1 гранат (зерна);

– 1 невеликий огірок;

– 50 грамів волоських горіхів;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– сіль і чорний перець – до смаку.

Приготування:

Авокадо почистіть і наріжте скибочками. Огірок наріжте півкільцями. Шпинат промийте та обсушіть. Волоські горіхи злегка підсмажте на сухій сковороді. У великій мисці з'єднайте шпинат, авокадо, огірок і зерна граната. Додайте горіхи. Полийте салат оливковою олією, лимонним соком, посоліть і поперчіть. Ретельно перемішайте. Подавайте одразу, щоб авокадо не потемніло.

Грецький салат

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 середні помідори;

– 1 огірок;

– 1 червона цибулина;

– 100 грамів фети;

– 50 грамів чорних оливок без кісточок;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 чайна ложка орегано;

– 1 чайна ложка лимонного соку або винного оцту;

– сіль і чорний перець – до смаку.

Приготування:

Помідори та огірок наріжте великими кубиками. Червону цибулю – тонкими півкільцями. У великій мисці з’єднайте нарізані овочі та оливки. Додайте нарізану кубиками фету. Заправте салат оливковою олією, лимонним соком або винним оцтом. Посипте орегано, сіллю та перцем. Акуратно перемішайте і подавайте одразу.

Салат з печеного буряка і козячого сиру

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 середні буряки;

– 50 грамів козячого сиру;

– 30 грамів волоських горіхів;

– 2 жмені руколою;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 чайна ложка бальзамічного оцту;

– 1 чайна ложка меду;

– сіль і чорний перець – до смаку.

Приготування:

Буряк загорніть у фольгу та запечіть у духовці при 200 градусах приблизно 25 – 30 хвилин. Дайте йому охолонути, потім очистіть і наріжте кубиками. Руколу промийте та обсушіть. Волоські горіхи підсмажте на сухій сковороді до аромату. У мисці з’єднайте запечений буряк, руколу та козячий сир, нарізаний шматочками. Приготуйте заправку: змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет і мед. Полийте салат заправкою, додайте сіль і перець до смаку. Подавайте одразу, прикрасивши зверху підсмаженими горіхами.

Смачного!

Просто і швидко: як почистити гранат.