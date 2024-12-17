Окрім смаку варто потурбуватися про те, щоб не навантажувати гостей великими порціями калорій. 24 Канал пропонує підбірку новорічних салатів без майонезу, які не додадуть господиням турбот, а гостей налаштують на захват від святкового застілля.
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Салат з авокадо, шпинатом і гранатом
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 авокадо;
– 2 жмені свіжого шпинату;
– 1 гранат (зерна);
– 1 невеликий огірок;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– сіль і чорний перець – до смаку.
Приготування:
- Авокадо почистіть і наріжте скибочками. Огірок наріжте півкільцями.
- Шпинат промийте та обсушіть.
- Волоські горіхи злегка підсмажте на сухій сковороді.
- У великій мисці з'єднайте шпинат, авокадо, огірок і зерна граната. Додайте горіхи.
- Полийте салат оливковою олією, лимонним соком, посоліть і поперчіть. Ретельно перемішайте.
- Подавайте одразу, щоб авокадо не потемніло.
Грецький салат
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 середні помідори;
– 1 огірок;
– 1 червона цибулина;
– 100 грамів фети;
– 50 грамів чорних оливок без кісточок;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка орегано;
– 1 чайна ложка лимонного соку або винного оцту;
– сіль і чорний перець – до смаку.
Приготування:
- Помідори та огірок наріжте великими кубиками. Червону цибулю – тонкими півкільцями.
- У великій мисці з’єднайте нарізані овочі та оливки.
- Додайте нарізану кубиками фету.
- Заправте салат оливковою олією, лимонним соком або винним оцтом. Посипте орегано, сіллю та перцем.
- Акуратно перемішайте і подавайте одразу.
Салат з печеного буряка і козячого сиру
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 середні буряки;
– 50 грамів козячого сиру;
– 30 грамів волоських горіхів;
– 2 жмені руколою;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка бальзамічного оцту;
– 1 чайна ложка меду;
– сіль і чорний перець – до смаку.
Приготування:
- Буряк загорніть у фольгу та запечіть у духовці при 200 градусах приблизно 25 – 30 хвилин. Дайте йому охолонути, потім очистіть і наріжте кубиками.
- Руколу промийте та обсушіть.
- Волоські горіхи підсмажте на сухій сковороді до аромату.
- У мисці з’єднайте запечений буряк, руколу та козячий сир, нарізаний шматочками.
- Приготуйте заправку: змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет і мед. Полийте салат заправкою, додайте сіль і перець до смаку.
- Подавайте одразу, прикрасивши зверху підсмаженими горіхами.
Смачного!
Просто і швидко: як почистити гранат.