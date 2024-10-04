Цей салат дозволяє по-новому подивитися на композицію, яку можна скласти разом з буряком. Ви також можете експериментувати з рецептом Ukr.Media, додавши горіхи або насіння соняшника.
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Рецепт салату з буряка
Час: 35 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 буряк (запечений або відварений);
– 1 морква (відварена чи запечена);
– 1 огірок солоний;
– 0,5 цибулини;
– 1 столова ложка діжонської гірчиці;
– 1 столова ложка яблучного оцту;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сіль – до смаку;
– зелень – за бажанням.
Приготування:
Нарізаємо буряки тонкою соломкою. Додаємо до них оцет та гірчицю. Перемішуємо й залишаємо настоятися на 15–20 хвилин.
У цей час нарізаємо солоний огірок та моркву такою ж соломкою, цибулю – півкільцями.
Додаємо овочі до буряків, заправляємо оливковою олією та перемішуємо. Солимо до смаку.
Дайте йому настоятися хоча б пару годин у холодильнику – це тільки покращить його смак!
Смачного!
Дрібна деталь, яка вплине на результат: навіщо додавати цукор при варінні картоплі.