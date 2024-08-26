Панзанелла – одна з найкращих страв, коли йдеться про використання помідорів. В ідеалі подавати її з м'ясними стравами, наприклад, карпаччо з яловичини.
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Рецепт панзанелли
Час: до 30 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– жменя базиліка;
– 4 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка промитих солоних каперсів;
– 300 грамів закваски;
– 500 грамів помідорів, вимитих та нарізаних;
– 55 грамів темних оливок;
– половинка червоної цибулі;
– 1 столова ложка червоного винного оцту;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Більшу частину базиліка змішуємо з оливками та каперсами у кухонному комбайні, або дрібно нарізаємо.
- Половину каперсової олії та трав змішуємо із закваскою.
- Помідори трішки віджимаємо і кладемо у глибоку миску. З'єднуємо з половиною оливок та червоної цибулі.
- Додаємо закваску, олійну суміш трав та оцет. Добре перемішуємо, хліб повинен бути повністю вкритий соком.
- Солимо та перчимо салат, викладаємо на тарілки шарами, прикрашаємо листочками базиліка, рештою червоної цибулі та оливками.
Смачного!
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