Панзанелла – одна з найкращих страв, коли йдеться про використання помідорів. В ідеалі подавати її з м'ясними стравами, наприклад, карпаччо з яловичини.

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Рецепт панзанелли

Час: до 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– жменя базиліка;

– 4 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка промитих солоних каперсів;

– 300 грамів закваски;

– 500 грамів помідорів, вимитих та нарізаних;

– 55 грамів темних оливок;

– половинка червоної цибулі;

– 1 столова ложка червоного винного оцту;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Більшу частину базиліка змішуємо з оливками та каперсами у кухонному комбайні, або дрібно нарізаємо. Половину каперсової олії та трав змішуємо із закваскою. Помідори трішки віджимаємо і кладемо у глибоку миску. З'єднуємо з половиною оливок та червоної цибулі. Додаємо закваску, олійну суміш трав та оцет. Добре перемішуємо, хліб повинен бути повністю вкритий соком. Солимо та перчимо салат, викладаємо на тарілки шарами, прикрашаємо листочками базиліка, рештою червоної цибулі та оливками.

Смачного!

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