Ці розкішні млинці – саме те, що потрібно для натхнення у неділю. Вони поєднують в собі усе, що може стати приємним початком нового дня.
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Рецепт млинців з яйцем та шинкою
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 275 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 2 яйця;
– 225 мілілітрів молока;
– 100 мілілітрів натурального йогурту;
– 2 столові ложки дрібно нарізаної петрушки;
– 1 – 2 столові ложки олії;
– сіль та перець до смаку;
для голландського соусу:
– 1 чайна ложка білого винного оцту;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– 4 жовтки;
– 200 грамів нарізаного кубиками вершкового масла;
яйця-пашот і шинка:
– 4 яйця;
– 4 – 8 скибочок шинки.
Приготування:
- Борошно, розпушувач, яйця, сіль, 225 мілілітрів молока та йогурт змішуємо у великій мисці та збиваємо до однорідності.
- У велику сковороду додаємо трішки олії та смажимо 8 пухких млинців.
- Готуємо соус: змішуємо оцет, гірчицю та яєчні жовтки, збиваємо до кремоподібної консистенції. На водяній бані топимо вершкове масло, додаємо до нього суміш, помішуємо, поки соус не стане густим і блискучим. Приправляємо сіллю та перцем.
- Готуємо яйця-пашот: розбиваємо яйця у каструлю з киплячою водою та готуємл 2,5 – 3 хвилини.
- 4 млинці розкладаємо на тарілки. Зверху викладаємо шинку та яйця, ще один млинець, поливаємо соусом та прикрашаємо нарізаною зеленою цибулею.
Смачного!
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