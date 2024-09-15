Ці розкішні млинці – саме те, що потрібно для натхнення у неділю. Вони поєднують в собі усе, що може стати приємним початком нового дня.

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Рецепт млинців з яйцем та шинкою

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 275 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 2 яйця;

– 225 мілілітрів молока;

– 100 мілілітрів натурального йогурту;

– 2 столові ложки дрібно нарізаної петрушки;

– 1 – 2 столові ложки олії;

– сіль та перець до смаку;

для голландського соусу:

– 1 чайна ложка білого винного оцту;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– 4 жовтки;

– 200 грамів нарізаного кубиками вершкового масла;

яйця-пашот і шинка:

– 4 яйця;

– 4 – 8 скибочок шинки.

Приготування:

Борошно, розпушувач, яйця, сіль, 225 мілілітрів молока та йогурт змішуємо у великій мисці та збиваємо до однорідності. У велику сковороду додаємо трішки олії та смажимо 8 пухких млинців. Готуємо соус: змішуємо оцет, гірчицю та яєчні жовтки, збиваємо до кремоподібної консистенції. На водяній бані топимо вершкове масло, додаємо до нього суміш, помішуємо, поки соус не стане густим і блискучим. Приправляємо сіллю та перцем. Готуємо яйця-пашот: розбиваємо яйця у каструлю з киплячою водою та готуємл 2,5 – 3 хвилини. 4 млинці розкладаємо на тарілки. Зверху викладаємо шинку та яйця, ще один млинець, поливаємо соусом та прикрашаємо нарізаною зеленою цибулею.

Смачного!

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