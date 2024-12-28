Різноманітні начинки можуть варіюватися від класичного плавленого сиру до вишуканих варіантів, таких як ароматна червона риба. Ці 5 начинок смакуватимуть абсолютно усім, повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Начинки для тарталеток до новорічного столу

Ананас, яйце, плавлений сирок, часник, майонез

Натріть на тертці два яйця і трохи плавленого сиру, потім дрібно наріжте кільце консервованого ананаса. Додайте вичавлений зубчик часнику для додаткового аромату та трохи майонезу для заправки.

На завершення прикрасьте тарталетки свіжою зеленню для привабливої презентації.

Оселедець, варений буряк, крем-сир

Наріжте кубиками буряк та оселедець і приправте їх вершковим сиром. Ця проста, але елегантна начинка обіцяє стати вишуканим доповненням до будь-якого святкового столу.

Тунець, варене яйце, цибуля, кріп, йогурт

Дрібно наріжте два яйця і половину цибулини, потім додайте консервований тунець, залишивши його у власному соку. Заправте начинку йогуртом для кремоподібної консистенції. Коли начинка буде готова, викладіть її у формочки для тарталеток і прикрасьте кропом.

Крем-сир, кріп, червона ікра

За допомогою кондитерського шприца на основу тарталеток елегантно нанесіть вершковий сир, настояний на кропі, і зверху додайте чайну ложку червоної ікри.

Ця альтернатива стандартним бутербродам з ікрою обіцяє прикрасити будь-яке святкове застілля, пропонуючи свіжий та вишуканий варіант для святкувань.

Малосольний лосось, авокадо, сік лимону, крем-сир

Наріжте кубиками лосось та авокадо і доповніть бризками свіжого лимонного соку. Приготування починається з шару вершкового сиру в основі кожної тарталетки, за яким слідує ароматна начинка, що забезпечує ідеальний баланс смаку та текстури.

Ці вишукані тарталетки обіцяють задовольнити навіть найвибагливіших гурманів.

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