Смажені морпіхи: "вантаж 200" допоміг росіянам відкрити очі

З російського Мурманська надходить дуже цікава інформація.

Вантаж 200

До міста почали надходити перші посилки в целофані зі складу місцевих морпіхів.

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Загалом близько 300 жмуриків зі складу 61-ї ОБрМП. Родичі не всіх можуть упізнати багато тіл у важкопізнаваному, підсмаженому вигляді.

Посилок багато, місцеві в паніці.

Росія в шоці

Ще кілька днів тому були готові "фашистів бити", а вже сьогодні чоловіків призовного віку ховають від можливої ​​мобілізації, а рядові військові шукають рекомендації як можна "пропетляти" і які слова говорити при добровільній здачі в полон.

Загалом, ура-патріотичний дух у Росії розвіюється з приходом перших мішків з трупами з України. Як то кажуть, від лану до столу!

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