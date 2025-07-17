У Франції зафіксували видовищний смерч на території аеропорту: цікаві кадри

У французькому місті Тур 21 липня під час грози виник смерч. Він пройшов територією місцевого аеропорту, а очевидці зафільмували природне явище на відео.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

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Яким був смерч у французькому Турі?

У понеділок близько 10:20 потужний смерч пронісся через північну частину міста Тур на заході Франції – його зняли на відео, зокрема з території місцевого аеропорту.

Смерч, який утворився у місті Тур у Франції / Відео з акаунту @AssoMeteoCVDL у соцмережі Х

За даними обсерваторії Keraunos, яка відстежує сильні грози та торнадо, вихор утворився ще за кілька годин до того в департаменті Мена-і-Луара.

Вихор утворився у департаменті Мена-і-Луара / Відео з акаунту @KeraunosObs у соцмережі Х

Смерч повалив дерева навколо летовища та пошкодив дахи кількох будівель у цьому районі, однак на території самого аеропорту значних руйнувань не зафіксували.

До слова, раніше у Франції зафіксували понад 40 000 ударів блискавок та сильні шторми з градом, дощем і вітром. Негода забрала життя щонайменше двох людей, а ще троє молодих осіб постраждали внаслідок затоплення.