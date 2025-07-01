Над Львівською областю пронісся смерч: у соцмережах публікують моторошне відео

В деяких областях України продовжує вирувати негода. Захід країни накрили грози та вітри, а в Львівській області навіть бачили смерч. Місцевим жителям вдалося зафіксувати незвичне природне явище.

Про це пише 24 Канал з посиланням на львівські телеграм-спільноти та "Твоя Львівщина" у Facebook.

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На Львівщині помітили смерч

Біля міста Жидачів, що на Львівщині, 9 липня стався смерч. Величезний вітряний вихор проносився на горизонті. Місцеві жителі зафільмували стовп, що здіймався на кілька десятків метрів угору.

Улітку смерчі в Україні фіксують майже щороку в різних місцях. Зазвичай явище з'являється перед грозою. Вітряний вихор утворюється з нижньої межі купчасто-дощових хмар. Звідти він досягає землі і його стає добре помітно.

У Львівській області зафільмували смерч: дивіться відео

Метеорологи раніше попереджали, що ризик виникнення смерчу посилюється, коли відбувається посилення вітру, проходять дощі з грозами. Коли явище стає масштабним – це може зашкодити врожаю та спричинити пошкодження в населених пунктах. На щастя, в Україні торнадо і смерчі короткочасні й утворюються над полями чи лісовими масивами.

Погіршення погоди в Україні

У середу, 9 липня, частину областей України накрила негода. Грози та шквали, місцями з градом цього дня вирують на Заході та Півдні країни. У цих регіонах дещо спала спека, а сонячне небо затягнуло хмарами. Така погода в кількох областях протримається до кінця доби.