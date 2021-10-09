Смерть 25-річного українця Никифоренка у Вроцлаві: звинувачення висунули 9 особам
Джерело:"Укрінформ"
Прокуратура в Польщі висунула звинувачення 9 особам, які можуть бути причетними до смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка у Вроцлаві. Мовиться про поліцейських та працівників витверезника.
Звинувачення висунули 4 правоохоронцями та 3 працівникам санітарно-медичного центру. Про це 9 жовтня повідомили в Окружній прокуратура Щеціна.
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У Польщі у причетності до смерті Никифоренка звинуватили 9 осіб
За скоєні дії, що призвели до смерті громадянина України, 3 працівникам поліції і 2 працівникам витверезника загрожує ув'язнення до 10 років, а іншим – до 5 років,
– мовиться у повідомленні.
Прокуратура висунула звинувачення в причетності до смерті Никифоренка:
- трьом поліцейським (яких вже звільнили з поліції) – у перевищенні службових повноважень, знущанні з затриманої особи і побитті з летальним наслідком;
- четвертому поліцейському – у неперешкоджанні фізичному знущанню із затриманого, що суперечить його службовим обов'язкам;
- двом працівникам витверезника – у спільному з поліцейськими знущанні з затриманого і побитті із смертельним наслідком;
- лікарці, яка чергувала у витверезнику, – у нездійснені належного нагляду за потерпілою особою, чим поставила її під безпосередню загрозу смерті, а також у нездійсненні оцінки стану її здоров'я у світлі застосування проти неї насилля, що призвело до смерті;
- керівнику та одній з працівниць витверезника – у перешкоджанні кримінальному провадженню та подачі неправдивої інформації в медичній документації щодо перебування потерпілого в центрі.
Рішення суду щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним
Прокуратура звернулася до суду щодо тимчасового арешту на 3 місяці двох поліцейських, а щодо інших – обрання запобіжного заходу у формі нагляду поліції, заборони контактування з визначеними особами, заборони виїжджати за кордон і застави майна.
Попри позитивну оцінку зібраного прокуратурою матеріалу, суд не погодився на тимчасовий арешт 2 поліцейських. Утім, прокуратура має намір оскаржити це рішення суду,
– мовиться у повідомленні.
Прокурор на час слідства відсторонив від виконання службових обов'язків лікарку, одного з поліцейських, який ще працює в поліції, та 2 працівників витверезника. Четвертому поліцейському прокуратура заборонила займатися діяльністю, пов'язаною з можливістю застосування прямих примусових заходів.
Смерть 25-річного Сергія Никифоренка: що відомо
- 30 липня 2021 року 25-річного українця Дмитра Никифоренка затримала поліція у польському Вроцлаві. Після жорстокого побиття він помер.
- Gazeta Wyborcza написала, що поліцейські зв'язали затриманого ременями. Згодом у витверезнику його могли катувати.
- ЗМІ писали, що до чоловіка годину застосовували фізичну силу. Йому стало настільки зле, що у ситуацію втрутився лікар. Втім, реанімувати його не змогли.
- 4 вересня 2021 року 4 правоохоронців відсторонили, ще двох – звільнили.
- 26 вересня повідомили, що в крові Никифоренка не виявили слідів наркотиків. Хоча поліцейські та працівники витверезника запевняли нібито загиблий був неадекватний.
- 7 жовтня польська прокуратура затримала 8 осіб у справі. Тоді прокуратура планувала провести слідчі дії, а далі ухвалювати рішення щодо їхнього арешту або відпущення.