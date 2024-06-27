У готелі Києва знайшли мертвим співробітника посольства США: у Держдепі відреагували

У столиці за невідомих обставин помер представник американського посольства в Україні. Метью Міллер прокоментував інцидент.

У вівторок, 25 червня, у готелі Hilton 25 червня виявили тіло урядовця, який працював у посольстві США в Києві. Смерть чиновника підтвердили у Держдепі.

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Через що помер американський дипломат

За словами речника Держдепу Метью Міллера, попередньо, співробітник диустанови помер природною смертю.

Раніше "Українська правда" із посиланням на джерела в правоохоронних органах, писала, що слідів насильства на тілі і жодних ознак ушкоджень не виявлено.

Крім того, у ЗМІ вказали на декілька деталей. Двері номера, де знайшли тіло аташе, були зачинені зсередини.

Відомо, що розтин тіла не проводили. Його забрали представники США.

Також у медіа зазначили, що в аташе був підвищений рівень холестерину.

Посольство США в Києві визнало смерть свого аташе, однак відмовилося давати коментарі з цього приводу з міркувань конфіденційності.

У Києві підлітки напали на охоронця посольства США

За повідомленням поліції, тиждень тому у Солом'янському районі столиці підлітки розпилили в обличчя іноземцю газовий балончик. Це сталося в одному із супермаркетів.

За кілька годин поліцейські встановили причетних до інциденту. Ними виявилися місцеві мешканці – двоє 12-річних та один 13-річний хлопці. Їх разом із батьками запросили до управління поліції для надання свідчень.

Розпочато кримінальне провадження за фактом грубого порушення громадського порядку, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом.