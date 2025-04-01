Ексменеджера Bloomberg з сім'єю знайшли мертвими у власному особняку у США

У штаті Південна Кароліна в особняку знайшли мертвими ексменеджера Bloomberg Річарда Самарела, його дружину Ліну Марію Самарел та їхню 9-річну доньки Саманту. Поліція розслідує деталі трагедії.

Двоє дітей подружжя не були вдома, коли стався інцидент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News та New York Post.

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Що відомо про загибель подружжя у Південній Кароліні

В особняку міста Грір (Південна Кароліна) виявили тіла 54-річного керівника Bloomberg LP Річарда Самарела, його 45-річної дружини Ліни Марії Самарел та їхньої 9-річної доньки Саманти.

Як повідомляє WYFF, місцева поліція відреагувала на виклик занепокоєного сусіда та виявила тіла у будинку.

За даними офісу шерифа округу Спартанбург, наразі невідомо, чи йдеться про злочин, нещасний випадок або інші обставини. Водночас правоохоронці запевнили, що загрози для громадськості немає.

Також стало відомо, що на момент інциденту в будинку могли мешкати й інші члени родини. За попередніми даними, ще двоє дітей пари – можливо, старша донька та маленький син – перебували в школі.

"Більше інформації буде оприлюднено у відповідний час, коли як коронерська служба, так і це агентство зможуть продовжити відповідне розслідування цього інциденту", – повідомили в офісі шерифа.

Згідно з профілями в соцмережах, Річард Самарел колись працював менеджером з акцій у Bloomberg LP, а його дружина Ліна – колумбійська іммігрантка – була терапевтом і співробітницею Департаменту у справах ветеранів США. Подружжя одружилося у 2009 році.

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