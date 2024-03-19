У Чернівцях попрощалися з екснардепом Геннадієм Москалем

У Чернівцях на Центральному кладовищі відбулось прощання з українським політиком. Йдеться про Геннадія Москаля.

Про смерть українського політичного та громадського діяча Геннадія Москаля стало відомо ще 17 березня. До цього він довго хворів. Москаль обіймав цілу низку державних посад у різні періоди свого життя.

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У Чернівцях попрощалися із Геннадієм Москалем

Геннадій Москаль був очільником Закарпатської та Луганської облдержадміністрацій, а також нардепом. Відомо, що політик родом з села Задубрівка Чернівецької області.

Попрощатися з українським політиком прийшло кілька сотень людей. Серед них – ексгенпрокурор України Юрій Луценко. Востаннє вони спілкувались перед початком повномасштабного вторгення, коли обоє лікувались через онкологічне захворювання.

За словами Луценка, Москаль був у своєму стилі, з хорошими анекдотами політичними, з планами, тому його смерть стала несподіванкою.

Москаль віддавав всього себе людям, служачи в такій складній системі як МВС. Він був дуже неординарною, розумною, в міру хитрою людиною. Я його запамятаю як людину, яку боявся кримінал Криму, Дніпра, Києва, власне України,

– розповів він.

Ексгенпрокурор додав "методи" Москаля були "далекі від сучасного розуміння правоохоронних органів", але водночас і "дуже ефективними".

На похорон також прийшов народний депутат 7 та 8 скликання Максим Бурбак. Він зауважив, що Москаль не ліз до кишені за "файним словом, знав куди його вставити й завжди це було по суті". За його словами, політик був у курсі всіх політичних аспектів в Україні.

У Чернівцях відбувся похорон Геннадія Москаля / Фото "Суспільне Чернівці"

Зокрема, колишній міський голова Чернівців Олексій Каспрук знав Геннадія Москаля й отримував його поради в критичних ситуаціях, коли він не втрачав виваженості та знав, що і як робити.

"Мені в пам'яті, напевно, закарбувалась та ситуація на вулиці Заньковецькій під час виборів при Януковичі, яка відома всім українцям. Я не кажу про чернівчан, це була проблемна ситуація, це була конфліктна ситуація і ми розуміли, що все буде дуже непросто. І все змінилось, коли приїхав Геннадій, він просто своїми нестандартними підходами у вирішенні цієї ситуації звів нанівець всі спроби зловмисників заподіяти шкоди", – розповів Каспрук.