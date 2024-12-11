Смерть хлопця на канатній дорозі через Дніпро: прокуратура назвала причину загибелі
Влітку на канатній дорозі у Києві через Дніпро загинув 20-річний юнак. Причиною смерті став обрив каната, який спричинив прорахунок проєктанта дороги.
Він передбачив для переправи канат, який не можна було використовувати для атракціонів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.
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Яка причина смерті хлопця
Через смерть хлопця щонайменше 5 людям оголосили підозри. За даними прокуратури, досудове розслідування за результатом проведених експертиз встановило, що причиною загибелі хлопця стало використання неналежного каната, який не призначений для атракціонів подібного типу.
Проєктантом атракціону допущено низку прорахунків, зокрема, передбачено використання каната, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватись для атракціонів. Ця помилка зрештою і призвела до обриву каната,
– йдеться у повідомленні.
Причетними до низки порушень також можуть бути директор підприємства, яке виграло конкурс на облаштування переправи, експерт приватної експертної установи, який проводив огляд атракціону, ФОП, який управляв канатною дорогою з 2024 року, і колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо"
Що цьому передувало
- У Києві 21 липня трапився нещасний випадок: хлопець впав у Дніпро через обрив канатної дороги та загинув. В цей момент на атракціоні були рідні брати. Тіло хлопця знайшли на відстані 30 метрів від берега та глибині 9 метрів.
- За фактом трагедії спершу розпочали кримінальне провадження за двома статтями: порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримуватись, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей та службова недбалість, що спричинила загибель людини.
- На смертельний інцидент відреагували й у КМДА. Там тоді заявили, що вимагатимуть від правоохоронців ретельного розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, що експлуатує атракціон, відкритий у 2021 році.
- У Київській міській прокуратурі розповіли, що ще у 2021 році намагалися зупинити роботу вказаного атракціону.
- Прокурори просили Господарський суд Києва визнати незаконним розпорядження КМДА, який було визнано переможцем інвестиційного конкурсу компанію без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоров'я.