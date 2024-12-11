Смерть хлопця на канатній дорозі через Дніпро: прокуратура назвала причину загибелі

Влітку на канатній дорозі у Києві через Дніпро загинув 20-річний юнак. Причиною смерті став обрив каната, який спричинив прорахунок проєктанта дороги.

Він передбачив для переправи канат, який не можна було використовувати для атракціонів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.

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Яка причина смерті хлопця

Через смерть хлопця щонайменше 5 людям оголосили підозри. За даними прокуратури, досудове розслідування за результатом проведених експертиз встановило, що причиною загибелі хлопця стало використання неналежного каната, який не призначений для атракціонів подібного типу.

Проєктантом атракціону допущено низку прорахунків, зокрема, передбачено використання каната, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватись для атракціонів. Ця помилка зрештою і призвела до обриву каната,

– йдеться у повідомленні.

Причетними до низки порушень також можуть бути директор підприємства, яке виграло конкурс на облаштування переправи, експерт приватної експертної установи, який проводив огляд атракціону, ФОП, який управляв канатною дорогою з 2024 року, і колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо"

Що цьому передувало