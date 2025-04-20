Друга смерть за тиждень: на Буковині мертвим знайшли ще одного курсанта з Хмельницького

У суботу, 19 квітня, на Буковині знайшли тіло курсанта Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. У нього були ознаки вогнепального поранення.

Про це повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко в коментарі Суспільному, передає 24 Канал. За попередніми даними, 19-річний хлопець вистрелив собі в голову.

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Що відомо про смерть

Курсант військового вишу з Хмельниччини ніс службу на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону. Близько 18:20 години він вистрелив собі у голову із ввіреної йому зброї.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група разом із криміналістами, проводиться огляд місця події. Після завершення першочергових заходів вирішуватиметься питання про реєстрацію кримінального провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу з приміткою самогубство,

– йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі районного відділення поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, 17 квітня тіло 20-річного курсанта Національної академії ДПСУ знайшли у Хмельницькому. Він був у добовому наряді, хлопець родом з Чернігівщини.