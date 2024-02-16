Смерть Навального у колонії: як це може вплинути на опозиційні настрої росіян

Федеральна служба виконання покарань Росії 16 лютого повідомила про смерть опозиціонера Олексія Навального. За даними кремлівських ЗМІ, в ув'язненого політика відірвався тромб.

В етері 24 Каналу голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан припустив, чи можуть прихильники Навального та інші опозиціонери різко виступати в знак протесту, якщо його смерть підтвердиться. До слова, адвокат російського політика заявив, що ще в середу, 14 лютого, стан здоров'я Навального був у нормі.

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На думку голови Українського центру безпеки та співпраці, путінська опозиція всередині Росії неспроможна на будь-які акції прямої непокори. Як показав заколот Євгєнія Пригожина, на сьогодні лише силове протистояння здатне впливати на режим Владіміра Путіна.

Російській опозиції врешті-решт потрібно зрозуміти, що якщо вони не підтримають збройну боротьбу проти режиму диктатора, то їх усіх переб'ють так само як Олексія Навального,

– наголосив Кузан.

Він зауважив, що зараз є багато способів долучитися до силового повалення кремлівської влади. Наприклад, до легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу. Всі ці структури є суто російськими, складаються з громадян Росії та діють під кураторством Головного управління розвідки.

Підтримка збройних формувань, створення інформаційної повістки, пропаганда здорового партизанського руху в Росії й тільки потім на цій підставі можуть бути об'єднання з політичними вимогами. Допоки путінська влада й спецслужби не усунені з Кремля, то про жодні інші методи та форми впливу в Росії, говорити недоцільно,

– мовив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Кремль закручує гайки опозиціонерам

Повну відповідальність за життя і здоров'я ув'язненого Олексія Навального несе Владімір Путін і його режим. Насамперед в інтересах диктатора було здувати пилинки з Навального й забезпечити всі умови для того, щоб зайвий раз не провокувати посилення опозиційних настроїв.

Однак путінська влада пішла на загострення. Протягом останнього часу все більше відбувається "закручування гайок", а навіть лояльним до Кремля лідерам суспільної думки в Росії дедалі частіше натякають на те, що їхні поїздки на окуповані території Україні та підтримка так званої "сво" – обов'язкові,

– додав Кузан.

За його словами, якщо дійсно вони його закатували, то це означатиме, що фактично Путін дав наказ на вбивство головного опозиціонера Росії Навального.

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