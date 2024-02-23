За рік до смерті Навального в тій же колонії від тортур помер чоловік, – ЗМІ
Джерело:Холод
Російські журналісти встановили, що у колонії, де помер Олексій Навальний, неодноразово фіксували катування в'язнів. Зокрема, від тортур більш як рік тому там загинув один з чоловіків.
Влітку 2022 року Бахромбека Шаріфома закатували до смерті і намагалися це приховати. Відомо й про інші історії загадкових смертей.
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Катування у колонії
Російські опозиційні журналісти виявили, що у виправної колонії у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу, де 16 лютого загинув Олексій Навальний, вже намагалися приховати смерть в'язня.
У липні 2022 року там до смерті закатували Бахромбека Шаріфова. Чоловік задихнувся під час тортур – тоді його одягнули в смиренну сорочку, закатали в матрац і зв'язали скотчем. Коли силовики побачили, що зробили, то намагалися переконати всіх, що Шаріфов скоїв самогубство. Всі докази спалили, однак розтин показав справжню причину смерті. Звинувачення у цій справі висунули п'ятьом співробітникам колонії.
Водночас було принаймні два випадки, коли родичам загиблих у колонії в'язнів не повідомляли про причину смерті. Сестра одного з постраждалих розповіла, що адміністрація дала всього добу, щоб її матір могла забрати тіло. Жінка не встигла, тому в'язня поховали в Харпі – без прізвище, лише під номером.
Смерть Навального: останні новини
- Мати Олексія Навального все ще не може отримати доступ до його тіла – слідчі ставлять їй умови та погрожують. Силовики кажуть, що зроблять щось з тілом, якщо жінка не погодиться на таємне поховання. Вона підписала медичне свідоцтво про смерть і бачила інші медичні документи. Слідчі запевняють, що знають причину смерті Навального.
- Водночас опозиційні ЗМІ пишуть, що Олексія Навального могли поступово труїти малими дозами в колонії. А безпосереднім організатором вбивства називають голову слідчого комітету Алєксандра Бастрикіна. Згідно з розробленим планом політик мав померти ще наприкінці 2023 року від проблем серцево-судинної системи.
- В'язні зазначають, що Олексій Навальний міг померти раніше, аніж про те офіційно повідомили. Ще напередодні ввечері там почався "кіпіш",а пізно ввечері заїждали якісь машини. Водночас вже 16 лютого, до повідомлення про смерть, ніяких автомобілів швидкої допомоги не прибувало.