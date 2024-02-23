За рік до смерті Навального в тій же колонії від тортур помер чоловік, – ЗМІ

Російські журналісти встановили, що у колонії, де помер Олексій Навальний, неодноразово фіксували катування в'язнів. Зокрема, від тортур більш як рік тому там загинув один з чоловіків.

Влітку 2022 року Бахромбека Шаріфома закатували до смерті і намагалися це приховати. Відомо й про інші історії загадкових смертей.

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Катування у колонії

Російські опозиційні журналісти виявили, що у виправної колонії у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу, де 16 лютого загинув Олексій Навальний, вже намагалися приховати смерть в'язня.

У липні 2022 року там до смерті закатували Бахромбека Шаріфова. Чоловік задихнувся під час тортур – тоді його одягнули в смиренну сорочку, закатали в матрац і зв'язали скотчем. Коли силовики побачили, що зробили, то намагалися переконати всіх, що Шаріфов скоїв самогубство. Всі докази спалили, однак розтин показав справжню причину смерті. Звинувачення у цій справі висунули п'ятьом співробітникам колонії.

Водночас було принаймні два випадки, коли родичам загиблих у колонії в'язнів не повідомляли про причину смерті. Сестра одного з постраждалих розповіла, що адміністрація дала всього добу, щоб її матір могла забрати тіло. Жінка не встигла, тому в'язня поховали в Харпі – без прізвище, лише під номером.

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