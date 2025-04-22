Хто стане на чолі Ватикану, допоки не обрали нового Папу

У понеділок, 21 квітня, помер Папа Римський Франциск. За кілька тижнів після його похорону колегія кардиналів проведе конклав та обере нового понтифіка. До цього моменту на чолі Ватикану перебуватиме Кевін Фаррелл.

Кевін Фаррелл – це кардинал, якого Франциск ще у 2019 році уповноважив на роль камерленго – людини що керує Ватиканом після смерті або відставки Папи, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

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Що відомо про Фаррела

Кардинал народився в 1947 році в Дубліні, навчався в Університеті Саламанки в Іспанії та Папському Григоріанському університеті в Римі.

Він працював у церквах по всьому світу, служив капеланом в університеті Монтеррея в Мексиці, а також у парафії в Бетесді, штат Меріленд.

77-річний Фаррел загалом понад 30 років працював у церквах США.

У 2007 році він став єпископом Далласа. У 2016 році Фаррел почав служити керівником нового департаменту Ватикану, що опікувався душпастирством сімей. Тоді його підвищили до рангу кардинала.

У 2023-му, Франциск обрав Фаррелла президентом Верховного суду держави Ватикан. Його також призначили президентом Комісії з конфіденційних питань.

Сам Фаррелл має організувати конклав, під якого оберуть нового Папу. До речі, сам він теж може стати наступним понтифіком.

Камерленго братиме важливу участь у церемонії поховання Франциска. Саме покладе його тіло у труну та очолить процесію.