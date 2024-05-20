"Іранці виплеснуть свій гнів": чи вплине смерть Раїсі на політику Ірану

У неділю, 19 травня, президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув у авіакатастрофі. Однак Смерть Раїсі не матиме помітного впливу на політику Тегерану.

За словами журналістів Financial Times, смерть Раїсі стала шоковим ударом по ісламському режиму та його верховному лідеру аятолі Алі Хаменеї. Саме він є другим вищим керівником Іранської держави з 1989 року.

Читайте також Смерть президента Ірану лише збільшує шанси: хто найімовірніше стане наступником аятоли Хаменеї

Наслідки для Ірану

Від моменту призначення у 2021 році Раїсі вважався невіддільною частиною планів Хаменеї.

Саме Хаменеї хотів зміцнити вплив прихильників жорсткого режиму та забезпечити плавне спадкоємство найвищої посади в країні після смерті 85-річного верховного лідера. Ібрагім Раїсі був одночасно президентом Ірану і кандидатом у наступники верховного лідера Алі Хаменеї.

Ця тема домінувала в іранській політиці впродовж останнього десятиліття і буде домінувати надалі... Смерть Раїсі не матиме помітного впливу на ключові рішення у сфері внутрішньої і зовнішньої політики, які в кінцевому підсумку визначаються Хаменеї…

– йдеться в матеріалі FT.

Мабутні вибори

Тепер аятола та інші лідери Ірану повинні терміново почати підготовку до виборів, що є новим викликом для системи в умовах складного періоду. Голосування мають провести протягом 50 днів. А поки що виконувачем обов'язків президента, ймовірно, буде віцепрезидент Мохаммад Мохбер.

Можна очікувати, що багато іранців виплеснуть свій гнів, просто відмовившись від голосування. У 2021 році явка на президентських виборах уперше з часів ісламської революції 1979 року впала нижче 50%. Цього року на парламентських виборах явка була рекордно низькою – менше ніж 41%,

– пишуть журналісти.

Варто зазначити, що протести в Ірані загалом не є рідкісним явищем.

Смерть Ібрагіма Раїсі: коротко