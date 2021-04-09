Моряк, чоловік та принц: яким світ запам'ятає Філіпа

Чоловік королеви Великобританії Єлизавети ІІ, принц Філіп, помер 9 квітня 2021 року. Він мав грецьке коріння, служив на флоті, але найбільшу славу здобув саме у подружжі, яке протрималося 70 років. Незважаючи на всі кризи, він залишився однією з найвидатніших постатей Великої Британії.

Життя принца Філіппа, герцога Единбурзького, було дійсно неймовірним. Він прожив 99 років і не дожив лише 2 місяці до дня народження – у червні цього року йому мало виповнитися 100 років. Він був "силою" королеви Єлизавети протягом 73 років, пише видання The Guardian.

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Поступовий відхід від справ

Здоров'я Філіпа погіршувалося вже деякий час, він перестав брати активну участь в житті королівської родини ще у 2017 році. Тоді він жартував, що "більше стояти не може". Останньою публічною подією принца став парад королівських морських піхотинців у Букінгемському Палаці.

Надалі його зрідка бачили на публіці. Філіп був на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл у травні 2018 року, вже за місяць після операції на тазостегновому суглобі. А ще – на матчі з поло у Парку Віндзора. Взагалі, поло на конях Філіп любив і грав до 1971 року, поки йому не завадила травма. Але він навчився змагатися на каретах.



Принц Філіп у палаці / Фото Vanity Fair

Напередодні Різдва-2019 герцог провів чотири ночі у госпіталі Короля Едварда Сьомого через різке погіршення самопочуття. Надалі він проводив свій вільний час у маєтку Королеви Сандрінгем в Норфолку. Або ж подорожував на своєму Land Rover по Шотландії.

Філіп у січні 2019 року потрапив у ДТП, яка призвела до травмування двох людей. Після цього він добровільно здав водійські права (які він зобов'язаний мати, на відміну від дружини, – 24 канал). У нього також був паспорт №1.

Після початку пандемії COVID-19 герцог приїхав до дружини у замок Віндзор. Саме там у листопаді 2020 року пара святкувала свою 73-річницю одруження та день народження Філіпа. У лютому 2021 року чоловіка королеви Єлизавети II знову госпіталізували через погіршення здоров'я.

Сам Філіп, народившись на грецькому острові Корфу, називав себе "дискредитованим балканським принцом без особливих заслуг та відмінностей". Однак він все одно зіграв ключову роль у становленні сучасної британської монархії.

Головна жертва Філіпа Після одруження він прожив активне королівське життя, але був змушений відмовитись від служби на морському флоті. Військова кар'єра Філіпа могла бути багатообіцяючою, аж до звання Першого Морського Лорда (як деякі пророкували). Він був досвідченим пілотом та моряком.

Філіп служив під час Другої Світової війни на лінкорі HMS Valiant і був відзначений у 1941 році в битві при Метапані проти флоту Італії. Війна закінчилась в Токіо, де він був свідком японської капітуляції.

Загалом він був найбільш енергійним з Віндзорів.

Це людина, яка не сприймає компліменти легко. Однак, просто кажучи, він був і залишається моєю силою усі ці роки. І я, і вся його родина, й багато інших країн, заборгували йому більший борг, ніж він колись вимагав,

– описала його королева Єлизавета у 1997 році.

Погана вдача та реформа монархії

Філіп не любив пресу, називаючи журналістів "кривавими рептиліями". Узагалі, слово "кривавий" було одним з його улюблених у різних варіаціях. Журналісти ж відповідали йому взаємністю, яскраво описуючи скандали всередині родини. Якось принц сказав депутату-консерватору та біографу Джайлзу Брандрету: "Я став карикатурою. Ось де ми є і це потрібно прийняти".

У спілкуванні Філіп міг бути прямолінійним та відвертим аж до образливості. Він міг спитати аборигенів Австралії: "ви досі кидаєте списи один в одного?".

Герцог завжди казав, що "вигадав слово донтопедалогія – засовування ноги до рота". Схильний до поганої вдачі та спалахів гніву, він ніколи не відносився добре до дурнів. З іншого боку, Філіп міг бути чарівним, дотепним та захопливим.

Понад 70 років разом Помер принц Філіп: історія кохання з Єлизаветою II та фото королівського подружжя

Дуже цікавився всім під час офіційних візитів, чим тішив іноземних та місцевих господарів. Він не мав конституційної ролі, окрім як секретного радника, та не бачив державних документів. Але через побоювання, що королівський інститут "стане музейним експонатом", він взявся його реформувати.

Більше нормального життя Філіпа Були започатковані неформальні палацові обіди, на які запрошували гостей з різних верств населення.

Розширили садові вечірки та заходи.

Був установлений внутрішній зв'язок, замість месенджерів.

Герцог сам дзвонив та брав телефон, один раз повідомивши Єлизаветі, що придбав … пральну машину.

У сімейному номері королівської сім'ї облаштували кухню, де Філіп смажив на сніданок яйця, а Єлизавета заварювала чай.

Щоб запобігти критиці, він очолював групу Way Ahead з членами королівської родини та радниками. Королева завжди приватно питала з того чи іншого приводу: "що думає Філіп?".

Інсайдери, з якими спілкувався The Guardian, сказали: основні великі рішення, як-от скасування королівської яхти Britannia, виплата податку з прибутків та лист до Чарльза й Діани з пропозицією розлучення, були прийняті після консультацій з Філіпом.

Однак на фоні скандалів його місія змінилась. Тепер Філіп хотів зберегти саму корону, Британію та століття традицій, пише NYT. Людям все ще потрібен символ, а не керівник, вважав він. І саме це має робити монархія – представляти народ. Це важливо для національної ідентичності.



Найімовірніше, принц Едвард успадкує титул батька / Фото People.com

Принц Філіп Единбурзький був ким завгодно, але точно не нудним аристократом. Він був змушений знайти баланс у "сірій зоні" між офіційним та приватним життям. Розумів, що як чоловік церемоніального монарху, має грати другу скрипку.

"Вона набагато важливіша за мене. У нашій родині та ж проблема", – саркастично відповів Філіп, коли хтось познайомив його зі своєю дружиною-докторкою наук.

Діти без його імені: що найбільше злило Філіпа

Серед основних жертв, які принцу Філіпу довелося принести, щоб одружитися, найбільше його дратувала неможливість передати дітям власне прізвище. Про це в ще одному своєму матеріалі розповідає The Guardian. Як він одного разу заявив: "Я – єдиний чоловік у країні, якому це не дозволено". Але кожним з чотирьох дітей він дуже пишався. На річницю золотого весілля навіть пожартував: "у них все добре, зважаючи на непрості обставини".

Що потрібно знати про чоловіка Єлизавети Помер принц Філіп: біографія монарха

Взагалі, питання як треба називати британських монархів, доволі складне. Єлизавета була з родини Віндзорів. Так придумав у 1917 році Георг Шостий замість складного Саксен-Кобург-Гота. Однак, це не стосувалося нащадків заміжніх жінок, тож довелося брати ім'я чоловіка.

Батьковою донею в родині була принцеса Анна / Фото Pinterest

Філіп був з родини Маунтбаттен (історично – принц Грецький, з датською, німецькою та російською кров'ю) – місцевим варіантом німецького прізвища Баттенберг. Єдиним зв'язком з Грецією було те, що його родину поставили туди правити. Філіп та Єлизавета – правнуки королеви Вікторії.

Однак така ситуація гнівила голову уряду – видатного Вінстона Черчилля, який чинив тиск на тоді ще молоду королеву. У 1952 році вона здалася: "вона та її нащадки продовжать носити прізвище Віндзор".

Своєму чоловікові Єлизавета співчувала, але Філіп вже яскраво скаржився друзям. За закритими дверима він міг бути вимогливим, холодним і владним. Тепла у королівському домогосподарстві було небагато, бо як він, так і королева, стримували свої емоції.

У 1960 році справу нібито залагодили: крім її нащадків – окрім тих, які мають право на титул HRH (His/Her Royal Highness – Ваша Королівська Високість – 24 канал) – та жінок, що вийшли заміж, усі інші можуть використовувати Маунтбеттен-Віндзор. Утім, до практичної реалізації довелося чекати аж 2003 року і народження дочки в Едварда та Софі – графа та графині Вессекських.

Очікується, що саме Едвард успадкує титул батька Герцог Единбурзький. А от відносини з Чарльзом були непрості. Нинішній наслідний принц ненавидів школу Гордонстоун в Шотландії, де вчився Філіп. Він дуже боявся батька і того, що його вважатимуть слабаком. Часто це доходило навіть до сліз. Як стало відомо пізніше, Філіп часто принижував Чарльза перед родиною.

Сам чоловік Єлизавети цікаво пояснював різницю: "Ми бачимо речі по-різному, бо він – романтик, а я – прагматик". Найближчою по вдачі до Філіпа є принцеса Анна з її "зухвалим та гнівливим характером". Їй, що цікаво, Філіп потурав.



Королівська сім'я / Фото Getty images