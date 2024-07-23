Коли помре Путін: росіяни все частіше шукають відповідь на питання у ворожки

На третій рік повномасштабної війни росіян все більше цікавить дата смерті Путіна. Вони активніше звертаються з таким питанням до ворожок.

Зокрема, у пошукових системах у рази зросла кількість запитів на ворожіння про кінець війни та долю фронтовиків. Також про підвищений попит говорять і самі ворожки.

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Смерть Путіна та "захист" для окупантів

Російські опозиційні журналісти звернули увагу на те, що, згідно зі статистикою Яндекса, у 2024 році кількість запитів на тему пророцтв і магії, пов’язаних із війною, досягла максимуму. Зростання цікавості до воєнної езотерики відбулося у 2022 році, потім пішло на спад, а вже з осені 2023 року продовжило невпинно зростати.

Виявилося, що росіяни шукають тарологів, щоб дізнатися про долю близьких на фронті, а екстрасенсів – щоб передбачити дату закінчення війни. У відповідь на попит на російських маркетплейсах з'явилося десятки оголошень, що пропонують магічні послуги.

Останні два роки близько половини запитів клієнтів пов’язані з війною в Україні. Переважна більшість – сестри, дівчата і дружини мобілізованих і контрактників; більшість із них приходить із проханням "накласти захист" на солдатів, передбачити дату смерті Путіна і кінця війни,

– розповів журналістам практикуючий таролог.

До слова, в оточенні Путіна змирилися з війною та мають кілька сценаріїв її завершення. Одні вважають, що велика перемога на полі бою дозволить Путіна завершити війну, інші – що він не зупиниться поки не дійде до Києва. Ще кілька песимістів стверджують, що війна відповідає політичним інтересам Путіна, а тому він буде воювати, поки живий.