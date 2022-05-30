Смерть Путіна: чи зможуть її приховати

Британські таблоїди пишуть про начебто інсайди від британської розвідки, що Путін помирає чи вже помер. Я не вірив би ні тим, ні іншим.

Коли Путін помре, інформація може затриматися на день або кілька годин, але ніяк не більше. Це тільки у фільмах якийсь маленький гурт може утримувати таємницю довше.

Читайте також Як відновити продовольчу безпеку світу

Так свідчить історія

Сталін помер увечері 5 березня 1953 року. Як ви вважаєте, коли його соратники розділили між собою основні пости? Це було зовсім не невелика перестановка крісел – у керівництво були повернуті Молотов і Мікоян, що потрапили перед цим в опалу, причому Молотов був повернутий на посаду міністра закордонних справ, Берія знову, після перерви став куратором спецслужб, основний пост Сталіна, прем'єр-міністра, дістався Маленкову , а його другий пост, секретаря партії – Хрущову.

Таблоїди видають бажане за дійсне / Скриншот

Було переформовано президію ЦК (так тоді називалося політбюро) тощо. Коли? Вже 4 березня – за добу до смерті Сталіна.

У таких режимах вакуум виникає максимум на кілька годин.

​ Казка

Після смертей Брежнєва, Черненка, Андропова боротьба так само вирішувалося за кілька годин. У випадку Черненка й Андропова не потрібно було "пакетних угод", тому що обидва були старі і смертельно хворі – їхній вибір був просто "збереженням статус-кво", поки триває реальна боротьба

А з вибором Горбачова було, звичайно, не так, тому що були програли – ровесники Горбачова, і там була "пакетна угода". Але це також сталося миттєво.

Це казка, що можна приховувати смерть лідера в авторитарній системі.