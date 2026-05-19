У "Скелі" запевняють, що співпрацюють із правоохоронцями, а причинами смертей називають приховані хвороби та нещасний випадок.
Яку заяву зробили у полку?
У полку заявили, що командування зацікавлене у "повному, об’єктивному та неупередженому" встановленні обставин смерті кожного військовослужбовця. Там наголосили, що взаємодіють із правоохоронними органами та уповноваженими структурами.
Командування полку зацікавлене у повному, об’єктивному та неупередженому з’ясуванні причин кожного випадку смерті військовослужбовців, про які йдеться у матеріалі. З цією метою полк вже взаємодіє з відповідними правоохоронними органами та іншими уповноваженими структурами. Полк зацікавлений у повному встановленні обставин, задля чого були проведені додаткові перевірки,
– йдеться у повідомленні.
У полку прокоментували кожен із випадків окремо. Зокрема, щодо Ярослава Мокрія заявили, що причиною смерті стала хронічна легенева недостатність та хронічна обструктивна хвороба легень, які нібито не були виявлені під час проходження військово-лікарської комісії.
Стосовно Петра Данильціва у "Скелі" заявили про гостру серцеву недостатність та атеросклеротичний кардіосклероз. Водночас у полку наголошують, що йдеться про "приховані патології", які не виявила ВЛК.
Смерть Василя Войчука у полку також пояснили проблемами зі здоров’ям. Там заявили, що слідчі перевіряли інформацію про можливі тілесні ушкодження, однак "попередньо їх не виявили". Причиною смерті назвали емпієму плеври та гостру легенево-серцеву недостатність.
Окремо у "Скелі" прокоментували смерть Віталія Карата, родичі якого стверджували, що чоловіка били. У полку заявили, що військовий нібито намагався здійснити самовільне залишення частини, а під час пошуків його знайшли "високо на сосні". За версією полку, чоловік погодився спуститися, однак упав із дерева. Після цього у нього виявили переломи ребер та пневмонію, а згодом госпіталізували до лікарні в Павлограді.
У полку також прокоментували смерть Василя Цюрка. Там заявили, що причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність та атеросклеротична хвороба серця. Водночас у "Скелі" підтвердили, що за цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Командування полку заявило, що готове співпрацювати зі ЗМІ та надавати перевірену інформацію в межах законодавства та вимог безпеки.
Розуміємо, що подібні випадки викликають значний суспільний резонанс і тривогу серед родин військовослужбовців. Саме тому командування полку відкрите до співпраці із засобами масової інформації, готове надавати перевірену інформацію в межах, дозволених законодавством та вимогами безпеки, а також сприяти об’єктивному висвітленню ситуації,
– резюмували у полку.
Що відомо про смерті мобілізованих військових?
Історія набула широкого розголосу після публікації родичів загиблих військових з Івано-Франківської області. Йдеться про Василя Войчука, Василя Цюрка, Ярослава Мокрія, Петра Данильціва та Віталія Карата, які померли незадовго після мобілізації.
Родичі деяких військових заявляли, що чоловіки скаржилися на побиття та погане ставлення. Зокрема, сестра Василя Цюрка розповідала, що брат повідомляв про побиття, а згодом їй сказали, що він перебуває у карцері.
Через кілька днів родина отримала повідомлення про його смерть, хоча, за словами жінки, чоловік помер ще до останньої телефонної розмови. Судово-медична експертиза, за даними родичів, виявила у Цюрка переломи ребер, синці та забійні рани. Поліція Дніпропетровської області розслідує його смерть як убивство.
Сестра Віталія Карата також стверджувала, що брат говорив про систематичні побиття після потрапляння до полку. За її словами, під час зустрічі у лікарні чоловік розповідав, що його били та утримували у важких умовах. Брат Василя Войчука після отримання тіла заявляв про сліди можливого побиття та деформацію черепа. Водночас офіційно до правоохоронців із заявою про злочин родина не зверталася.
Тим часом в Офісі омбудсмена повідомили, що станом на квітень 2026 року отримали 58 звернень щодо полку "Скеля". Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що до полку вже скерували окрему перевірку, а також ініціювали закрите засідання за участю керівництва полку та Генерального штабу.