У "Скелі" запевняють, що співпрацюють із правоохоронцями, а причинами смертей називають приховані хвороби та нещасний випадок.

Яку заяву зробили у полку?

У полку заявили, що командування зацікавлене у "повному, об’єктивному та неупередженому" встановленні обставин смерті кожного військовослужбовця. Там наголосили, що взаємодіють із правоохоронними органами та уповноваженими структурами.

Командування полку зацікавлене у повному, об’єктивному та неупередженому з’ясуванні причин кожного випадку смерті військовослужбовців, про які йдеться у матеріалі. З цією метою полк вже взаємодіє з відповідними правоохоронними органами та іншими уповноваженими структурами. Полк зацікавлений у повному встановленні обставин, задля чого були проведені додаткові перевірки,

– йдеться у повідомленні.

У полку прокоментували кожен із випадків окремо. Зокрема, щодо Ярослава Мокрія заявили, що причиною смерті стала хронічна легенева недостатність та хронічна обструктивна хвороба легень, які нібито не були виявлені під час проходження військово-лікарської комісії.

Стосовно Петра Данильціва у "Скелі" заявили про гостру серцеву недостатність та атеросклеротичний кардіосклероз. Водночас у полку наголошують, що йдеться про "приховані патології", які не виявила ВЛК.

Смерть Василя Войчука у полку також пояснили проблемами зі здоров’ям. Там заявили, що слідчі перевіряли інформацію про можливі тілесні ушкодження, однак "попередньо їх не виявили". Причиною смерті назвали емпієму плеври та гостру легенево-серцеву недостатність.

Окремо у "Скелі" прокоментували смерть Віталія Карата, родичі якого стверджували, що чоловіка били. У полку заявили, що військовий нібито намагався здійснити самовільне залишення частини, а під час пошуків його знайшли "високо на сосні". За версією полку, чоловік погодився спуститися, однак упав із дерева. Після цього у нього виявили переломи ребер та пневмонію, а згодом госпіталізували до лікарні в Павлограді.

У полку також прокоментували смерть Василя Цюрка. Там заявили, що причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність та атеросклеротична хвороба серця. Водночас у "Скелі" підтвердили, що за цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Командування полку заявило, що готове співпрацювати зі ЗМІ та надавати перевірену інформацію в межах законодавства та вимог безпеки.