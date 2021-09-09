Смерть російського міністра Зінічєва: підводні камені "нещасного випадку" на краю географії

Українські соціальні мережі з сумним задоволенням поширюють відомості про загибель сьогодні, 8 вересня російського міністра надзвичайних ситуацій Євгена Зінічєва.

Зінічев, за російською версією, загинув під час навчань на півночі Красноярського краю під час спроби рятування людини. Яка також загинула.

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Цитуючи свіжу пропаганду РФ, озвучену особисто Симонян: "ніхто навіть не встиг усвідомити що відбулося, як Зінічев кинувся у воду за людиною, яка зірвалася, та розбився на камені, що виступав".

При цьому пропагандою спеціально наголошується про "купу свідків", але жодних візуальних доказів, звісно, немає. Крім того, фактично Зінічев загинув у лікарні, де його "намагалися врятувати". Хоча, потім і відео, скоріш за все, змонтують.

А тепер скупі факти

Зінічев – професійний КДБшник та з 2006 до 2015 особисто відповідав, як ключовий офіцер спецслужб, за особисту безпеку Путіна.

Він був одним з найбільш довірених осіб російських керманичів.

Він мав величезний рівень впливу у "тіньовій владі" Росії

З літа 2015 року його через достойменно невідомі причини віддаляють "від тіла" та починають ставити на інші посади. Поступово він закріплюється в ролі міністра по надзвичайному та у 2018 році вводиться до Ради безпеки РФ.

Загибель Зінічева відбувається у той унікальний момент, коли Путін та Шойгу спільно перебувають десь "у тайзі" на нараді.

Загибель відбувається у режимній зоні російської Арктики, де крім людей у погонах навколо завідомо нікого не буде на сотні кілометрів. Жодних небажаних свідків за визначенням.

Загибелі Зінічева передувала таємнича загибель його кримського підлеглого, "міністра" Сергія Шахова у січні 2021 р.

Йде таємна війна за владу в РФ

Тоді смерть Шахова списали на інтриги навколо крісла "глави Криму" Аксьонова. ​Але тепер можна припустити, що ми помилялися і тут дійство триває навколо іншого стільця.

Припускаю, що наразі у РФ придушено спробу, реальну або уявну (у головах кремлівських "стратегів") військово-КДБшного перевороту.

Скоріш за все, найближчим часом будуть інші "трагічні випадки" серед російських посадовців та бізнесу.

Зокрема, вони не виключені серед окупантів та колаборантів Криму.

Припускаю, що таке придушення спеціально підв'язано не лише під навчання в Білорусі, але й під хвилю репресій у Криму.

Тому ця інформаційна хвиля з Сімферополя, як і навчання "Захід-2021" дійсно мають важливою метою "витіснення" з інформаційного порядку денного будь-яких відомостей про жорстоку битву за владу в імперії, яка наразі розгортається між кремлівськими угрупуваннями.

Що далі точно буде – не буде скучно.